Apúntate a la octava edición de “Aprende a contar Europa”

RTVE Instituto, la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE y la Oficina del Parlamento Europeo en España han abierto el plazo de inscripción para la VIII edición de 'Aprende a contar Europa', un programa de formación dirigido a jóvenes periodistas que quieran especializarse en información europea, profundizar en el funcionamiento de las instituciones y mejorar la cobertura informativa de los asuntos comunitarios.

Durante tres jornadas recibirán formación especializada de la mano de corresponsales en Bruselas, periodistas con experiencia en información europea, expertos y expertas en asuntos comunitarios y profesionales de las instituciones de la Unión Europea. Con el equipo docente abordarán también cuestiones como la lucha contra la desinformación, la comunicación de las políticas europeas o el impacto de las decisiones comunitarias en la vida cotidiana.

El objetivo es proporcionar las herramientas necesarias para explicar Europa de una forma rigurosa, clara y cercana a la ciudadanía.