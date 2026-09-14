Apúntate a la octava edición de “Aprende a contar Europa”
- El programa de formación para jóvenes periodistas está impulsado por RTVE Instituto, la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE y la Oficina del Parlamento Europeo en España
- Se celebrará del 3 al 5 de noviembre y ofrece 25 plazas
RTVE Instituto, la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE y la Oficina del Parlamento Europeo en España han abierto el plazo de inscripción para la VIII edición de 'Aprende a contar Europa', un programa de formación dirigido a jóvenes periodistas que quieran especializarse en información europea, profundizar en el funcionamiento de las instituciones y mejorar la cobertura informativa de los asuntos comunitarios.
Durante tres jornadas recibirán formación especializada de la mano de corresponsales en Bruselas, periodistas con experiencia en información europea, expertos y expertas en asuntos comunitarios y profesionales de las instituciones de la Unión Europea. Con el equipo docente abordarán también cuestiones como la lucha contra la desinformación, la comunicación de las políticas europeas o el impacto de las decisiones comunitarias en la vida cotidiana.
El objetivo es proporcionar las herramientas necesarias para explicar Europa de una forma rigurosa, clara y cercana a la ciudadanía.
Selección, calendario e inscripción
"Aprende a contar Europa" se ha convertido en una de las principales iniciativas de especialización en información europea para periodistas en el inicio de su carrera profesional. El programa comenzó en 2023, con dos ediciones anuales. Desde entonces, ha formado a casi 200 periodistas procedentes de diferentes comunidades autónomas y con distintos perfiles profesionales.
Esta edición contará con 25 plazas que se adjudicarán mediante un proceso de selección basado en el currículo académico y profesional de las personas candidatas y se compondrá de dos módulos:
- PRIMERO: se impartirá los días 3, 4 y 5 de noviembre en las instalaciones de RTVE Instituto y de la Agencia EFE en Madrid. El curso no tendrá coste para las personas seleccionadas cuyos gastos de desplazamiento y hotel, además, estarán cubiertos en el caso de residir en otra comunidad.
- SEGUNDO: se impartirá en Bruselas y accederá el alumnado que, durante el primer módulo, destaque por sus méritos.
En los siguientes enlaces se puede acceder a los criterios de selección, el calendario del primer módulo y el formulario de inscripción.