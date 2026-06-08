Mamen Asencio y Carlos Huelin: dos generaciones unidas por el máster de RNE
- Una charla sobre formación y periodismo
- Abierta la preinscripción para la edición XXXVIII del máster en Radio, Audio digital, Podcast y Narrativas transmedia
Periodistas por vocación, los primeros en sus familias, a los dos les brillan los ojos cuando hablan de su profesión. Mamen Asencio ha sido uno de los rostros de TVE pero es en la radio donde le quedan pocas cosas por hacer: ‘Las mañanas de RNE’, ‘Por Tres Razones’, ‘España Directo’ y cientos de horas en antena, durante más de 20 años, en programas, boletines y retransmisiones. Carlos Huelin acaba de empezar su andadura profesional y tiene un contrato formativo en Radio Exterior.
Están unidos por su trabajo en la casa de la Radio de Prado del Rey y también por el máster de RNE. Los separan, eso sí, 28 ediciones de este postgrado en el que han sido, además, profesora y alumno.
CARLOS: “El máster me lo recomendó un profesor de la universidad y al final, RNE es el estandarte de la radio española, la radio pública. Me apunté a las pruebas de acceso y tuve la gran suerte de estar dentro”.
“Mi experiencia como alumna me ha servido como docente“
MAMEN “Yo no estudié en Madrid, estudié en Valencia, pero tenías que venir aquí. Yo sabía que me gustaba la radio, pregunté y también fueron los profesores, que para eso son grandes canalizadores”. “Mi experiencia como alumna me ha servido como docente. Tienes que volver a ponerte ahí, al otro lado, y lo primero preguntar y saber qué es lo que les interesa”.
C: “Mamen llegaba, hacía una breve presentación y a los 15 minutos estábamos sentados en el estudio, dando últimas horas o locutando noticias, que al final es lo que queremos, sentirnos verdaderos profesionales”.
38 ediciones de un máster de referencia
La formación en instalaciones y en entonos reales de trabajo y con gran parte del equipo docente formado por profesionales de RTVE en activo son algunas de las grandes ventajas que marcan la diferencia en los másteres de RTVE Instituto. También la posibilidad de aprender y practicar con diferentes tipos de contenidos y en distintas áreas.
M: “Si estás en el periodo de formación, hay que estar abierto a todo. Hay mucha gente que entra con una idea ya preconcebida. No, déjate llevar… Y eso se puede hacer aquí, se puede hacer en la Casa de la Radio, es parte de nuestra riqueza”.
C: “Sí, es verdad que llegas, no con una idea preconcebida, pero sí con unas prioridades, pero en el momento que llevas dos o tres días en una sección, te adaptas y al final eres periodista y más hoy que somos multidisciplinares. Yo en seis meses he colaborado en cinco programas distintos y ese bagaje te lo da esta casa”.
C: “Lo que nunca podemos olvidar es que somos un medio público y tenemos una gran responsabilidad. Porque la información tiene que ser totalmente veraz y la tenemos que transmitir de una manera clara, sincera y objetiva”.
“Somos un medio público y tenemos una gran responsabilidad“
M: “Siempre digo que tiene que haber como mínimo dos o tres fuentes. Pero es verdad que ahora vamos muy deprisa. Dependiendo además de la generación en la que has nacido estás acostumbrado a consumir la información de una manera determinada y lo quieres todavía más rápido. Pero el hecho es que se desinforma por intereses: políticos, comerciales o los que sean”.
C: Yo soy de esa generación de la inmediatez y de TikTok, pero pienso que esa información y ese contraste se puede conseguir también a través de las redes sociales. Aunque están estigmatizadas, también son una fuente válida. Pero estoy de acuerdo con Mamen, hay que tener más de una fuente y saber que es fiable”:
M: “Es que parte del problema es ese, que ahora parece que cualquiera puede ser periodista. Un teléfono móvil y ya está”.
C: “Pero saber aplicar ese filtro de fiabilidad es tu labor como periodista, saber distinguir. Además, hoy en día se contrata a gente simplemente porque tiene muchos seguidores en redes”.
M: “Los periodistas que de verdad creemos en una información contrastada, veraz y objetiva, somos los que podemos parar los pies a la desinformación. A pesar de la velocidad. Pero yo creo que la credibilidad también se demuestra día a día, en RTVE lo hacemos, y lo único que se puede hacer es informar, educar y demostrar”.
Y envían un consejo a la Mamen estudiante del pasado y al Carlos profesional del futuro:
CARLOS: “No perder la razón de ser y sobre todo ser asertivo, saber decir que no cuando te propongan cosas de las que de verdad no te sientas preparado. No te enfrentes a situaciones que te pueden sobrepasar porque ahí es donde vienen los problemas”.
MAMEN: “Que no haga caso a nada ni a nadie, que hay muchos que van por la vida dando consejos y a veces dicen: no, por ahí no, pero tú vas y dices, ¡si me va fenomenal! Eso le diría: ¡vívelo, adelante!”