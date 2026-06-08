Mamen Asencio y Carlos Huelin: dos generaciones unidas por el máster de RNE

Periodistas por vocación, los primeros en sus familias, a los dos les brillan los ojos cuando hablan de su profesión. Mamen Asencio ha sido uno de los rostros de TVE pero es en la radio donde le quedan pocas cosas por hacer: ‘Las mañanas de RNE’, ‘Por Tres Razones’, ‘España Directo’ y cientos de horas en antena, durante más de 20 años, en programas, boletines y retransmisiones. Carlos Huelin acaba de empezar su andadura profesional y tiene un contrato formativo en Radio Exterior.

Están unidos por su trabajo en la casa de la Radio de Prado del Rey y también por el máster de RNE. Los separan, eso sí, 28 ediciones de este postgrado en el que han sido, además, profesora y alumno.

CARLOS: “El máster me lo recomendó un profesor de la universidad y al final, RNE es el estandarte de la radio española, la radio pública. Me apunté a las pruebas de acceso y tuve la gran suerte de estar dentro”.

“Mi experiencia como alumna me ha servido como docente“ Mamen Asencio

MAMEN “Yo no estudié en Madrid, estudié en Valencia, pero tenías que venir aquí. Yo sabía que me gustaba la radio, pregunté y también fueron los profesores, que para eso son grandes canalizadores”. “Mi experiencia como alumna me ha servido como docente. Tienes que volver a ponerte ahí, al otro lado, y lo primero preguntar y saber qué es lo que les interesa”.

C: “Mamen llegaba, hacía una breve presentación y a los 15 minutos estábamos sentados en el estudio, dando últimas horas o locutando noticias, que al final es lo que queremos, sentirnos verdaderos profesionales”.