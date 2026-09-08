RTVE Instituto y la Universidad de Alcalá presentan la cuarta edición del Máster en Reporterismo Internacional

El Máster en Reporterismo Internacional de RTVE Instituto y la Universidad de Alcalá ha presentado su cuarta edición en un acto celebrado en la Casa de América de Madrid. Carlos Fernando Chamorro, director de ‘Confidencial’ de Nicaragua y una de las voces de referencia del periodismo independiente y de investigación latinoamericano, ha apadrinado esta ceremonia inaugural.

Han estado presentes en el acto los directores del máster, Fernando Crecente Romero, de la UAH y José Antonio Guardiola, de RTVE, quien ha aportado un consejo al alumnado, pese al complicado momento que atraviesa el reporterismo: “Vais a enfrentaros a muros que tendréis que saltar, pero algo que no podéis perder jamás es la ilusión. Eso os mantendrá vivos incluso en momentos muy duros”.

Entre el público se encontraban referentes del mundo del reporterismo y que son parte del equipo docente como Alfonso Armada, Fran Sevilla, Luis Pérez, María Moreno o Lucía Sanagustín.Combinar formación académica con la experiencia de profesionales de la información internacional permite alcanzar uno de los objetivos del este máster: formar a profesionales capaces de mirar más allá de la noticia inmediata y ofrecer una visión rigurosa y contextualizada de los acontecimientos.

Para lograr este propósito vuelven a colaborar RTVE Instituto y la Universidad de Alcalá. “Cuatro ediciones significan que este proyecto se ha consolidado y que, desde nuestras instituciones, seguimos creyendo firmemente en él”, ha asegurado Sara Martín Olmo, directora de RTVEin. “La colaboración permite unir dos dimensiones fundamentales: el conocimiento y la experiencia profesional. Y esa combinación, según Lourdes Jiménez Rodríguez, vicerrectora de Enseñanzas Propias de la UAH, “es una de las grandes fortalezas de este máster”.

Carlos Fernando Chamorro ha transmitido al alumnado su firme compromiso con el periodismo, intacto desde el exilio después de años de persecución y censura: “Ya no creo que el periodismo pueda cambiar el mundo y mucho menos derrocar a una dictadura, pero sí romper la censura y brindar a la gente información confiable. Eso nos reconforta porque estamos sembrando una semilla de libertad”, ha señalado.

El acto ha contado con la participación de León de la Torre Krais, director general de la Casa América, quién ha destacado el compromiso de la institución “con la defensa de un periodismo riguroso, plural, independiente de los poderes políticos y económicos y capaz de hacer frente a uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la desinformación”.