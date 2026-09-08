RTVE prepara un gran despliegue informativo en el 25º aniversario del 11-S

Se cumplen 25 años de los atentados que cambiaron el mundo, cuando dos aviones comerciales impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 provocando el mayor atentado de la historia en suelo estadounidense. RTVE se vuelca en los próximos días con el aniversario, con un gran despliegue informativo en TVE que incluye enviados especiales, grandes reportajes, testimonios de testigos directos e invitados. RTVE Play lanza una colección especial que incluye, entre otros contenidos, el Telediario histórico de 7 horas que aquel día presentó Ana Blanco. La programación especial se completará con la emisión de varios documentales en La 2.

Telediarios especiales Los Telediarios informarán en directo desde Nueva York con las dos últimas corresponsales de TVE en la ciudad: Sara Rancaño, destinada de 2019 a 2025, y Ángela García Romero, actual delegada de la televisión pública en Nueva York. Cristina Olea, corresponsal de TVE en Washington, estará los días 9 y 10 en la convención del Partido Republicano en Dallas a la que asistirá Donald Trump, con los ojos puestos en los actos oficiales que se celebrarán en el Pentágono el viernes. Si hace 25 años los atentados provocaron la apertura de los frentes de Afganistán e Irak por parte de George W. Bush, un cuarto de siglo después el gran frente bélico de Estados Unidos es el avispero que Donald Trump tiene abierto en Irán. Hasta allí se desplazará el enviado especial de TVE, Víctor García Guerrero. Tres guerras que han marcado la política exterior estadounidense. Dos invitados especiales visitarán los Telediarios el día del aniversario: Rosa María Calaf, ex corresponsal de TVE y Premio Nacional de Televisión, enviada especial hace 25 años a la frontera de Pakistán con Afganistán donde se produjo la primera respuesta bélica de Estados Unidos tras el 11S, estará en el TD-1. Por la noche, el psiquiatra Luis Rojas Marcos estará en dúplex desde Nueva York en el TD de Pepa Bueno para contar cómo vivió los atentados y cómo trató de recuperar a la ciudad del golpe desde su hospital neoyorkino. Los Telediarios incluirán además reportajes con supervivientes del 11-S y testimonios de españoles que participaron en el Telediario hace 25 años, así como de otros testigos que vivían en la ciudad en aquel momento, para conocer cómo lo vivieron. A todo ello se sumarán las conexiones en directo que hará durante los próximos días el Canal 24 horas. Fue noticia en el Archivo de RTVE 11S de 2001: el telediario más largo El TD-1 del 11 de septiembre de 2001 se convirtió en el telediario más largo de la historia de TVE, con siete horas ininterrumpidas desde su inicio... Ver ahora

RTVE Noticias En el área digital, RTVE Noticias conmemora el aniversario con una cobertura especial que analiza cómo aquel ataque transformó el mundo y cuáles son todavía hoy sus consecuencias políticas, sociales, económicas y geoestratégicas. Entre los contenidos destacados, una entrevista a Iyad Allawi, ex primer ministro de Irak, para abordar las consecuencias de la llamada guerra contra el terrorismo y la evolución de Oriente Próximo tras la intervención estadounidense. La cobertura incluye la mirada de la periodista de RTVE Pilar Requena sobre el legado geopolítico del 11-S y los límites entre seguridad y libertades. El área de Economía analiza cómo el 11-S cambió para siempre el transporte aéreo y los sistemas de seguridad en aeropuertos; también abordará qué significa aquel acontecimiento para los jóvenes de hoy. Una cobertura que combina memoria, testimonios, análisis y perspectiva para explicar hasta qué punto el 11-S sigue pesando dos décadas después.

RNE Por su parte, los informativos de RNE contarán el 25º aniversario desde Nueva York con la enviada especial María Carou, corresponsal de la emisora pública en Washington, quien trasladará lo más destacado que suceda en Estados Unidos.

RTVE Play lanza una colección especial La plataforma RTVE Play lanza una colección especial por el 25º aniversario de los atentados del 11-S con documentales y reportajes que ayudan a recordar lo que pasó y lo que supuso. Entre otros, se puede ver el Telediario especial de aquel 11 de septiembre de 2001, presentado por Ana Blanco y uno de los más largos de la historia de TVE, que se puede ver íntegro y en el que se puede recordar cómo durante siete horas ininterrumpidas se contaron estas dramáticas horas que estremecieron al mundo.