RTVE Play cierra el mejor verano de su historia y dispara un 25% sus usuarios en agosto

RTVE Play ha vivido un verano histórico. Tras superar todos los récords en el mes de julio con más usuarios, más fidelidad, más registros y más tiempo de consumo que nunca, continúa su crecimiento en agosto. Dispara los usuarios en un 25% respecto al año pasado y roza los 11 millones de visitantes únicos (10.856.316), según datos de Adobe Analitycs. La plataforma de RTVE cierra así el mejor verano de su historia.

Este crecimiento en agosto se suma al éxito logrado el pasado mes de julio, en el que RTVE Play batió todos los récords, con 22 millones de usuarios únicos y un crecimiento del 115% respecto al año anterior, impulsado principalmente por la Copa Mundial de fútbol.

La fidelidad de los usuarios de RTVE Play es más alta que nunca. Durante los meses de julio y agosto, una media de un millón y medio de usuarios se han conectado a la plataforma cada día para disfrutar de sus contenidos. También se dispara el tiempo total de consumo de vídeo y audio, que roza 25,6 millones de horas mensuales y el tiempo por visita supera los 44 minutos.

RTVE.es logra 20,8 millones de usuarios únicos (20.878.452) y crece un 18% respecto al año anterior. El buen momento que atraviesan principalmente RTVE Play y RTVE Noticias, impulsadas en agosto por el eclipse solar, así como el área de Deportes, marcan uno de los mejores veranos para el área digital de RTVE.

RNE Audio, mejor agosto RNE Audio consigue su mejor agosto histórico con 975.000 visitantes únicos. Este dato supone sumar un 27% de usuarios respecto al año anterior, con un crecimiento centrado especialmente en el consumo del audio on-demand: la escucha de programas en digital suma un 60% de oyentes en el último año. ‘Espacio en blanco’ se mantiene en agosto como el programa con mayor tiempo de escucha, seguido de ‘Documentos RNE’ y ‘Mañana más’.