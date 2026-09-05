RTVE Noticias firma el mejor verano de su historia y consolida 2026 como su año récord

RTVE Noticias cierra en 2026 el mejor verano de su historia y consolida un año récord para los contenidos informativos digitales de RTVE. Durante julio y agosto ha registrado una media mensual de 10,5 millones de visitantes únicos, un 69% más que en el verano de 2025.

El crecimiento se mantiene en agosto, que termina rozando los 10 millones de visitantes únicos, un 60,1% más que hace un año, y se convierte en el mejor agosto registrado por RTVE Noticias.

Los resultados prolongan además una tendencia sostenida durante todo 2026. Entre enero y agosto, RTVE Noticias alcanza una media mensual de 10,7 millones de visitantes únicos, un 80,4% más que en el mismo periodo de 2025 y un 97,6% por encima de 2024.

Con estas cifras, 2026 es hasta ahora el mejor año de toda su historia para el contenido informativo de RTVE Noticias, incluso por encima de los registros de 2020, marcados por el extraordinario impacto informativo de la pandemia.

El eclipse: servicio público y cobertura digital El eclipse solar total del 12 de agosto ha sido el gran acontecimiento informativo digital del mes. El Especial Eclipse de RTVE Noticias, que reunió información de servicio público, explicativas, datos, gráficos, vídeos y seguimiento en directo, alcanzó a dos millones de usuarios. La cobertura demuestra también la capacidad de RTVE Noticias para acompañar los grandes acontecimientos con diferentes formatos y plataformas, con contenidos especiales como el videopodcast, “Cuando cae la noche”, un contenido original del equipo de Video Digital de RTVE Noticias.

Más vídeo, más directos y mayor frecuencia de consumo El crecimiento es muy poderoso en piezas escritas, pero también en video. El número de usuarios de RTVE Noticias que consume vídeo o audio informativo aumenta un 71,5% respecto a hace un año, y solo durante agosto los contenidos informativos superaron los 9,4 millones de visualizaciones. Con cortos documentales como, ‘Afgana, la decisión de Waheda’, producido por el equipo de Video Digital de RTVE Noticias con motivo del quinto aniversario del regreso de los talibanes al poder en Afganistán. También aumenta de forma muy significativa el seguimiento de la actualidad en tiempo real. Los directos informativos reúnen un 69% más de espectadores que en 2025, reforzando su papel como uno de los formatos estratégicos de RTVE Noticias para las grandes coberturas. La recurrencia de la audiencia refleja igualmente este cambio de escala. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, una media de 656.847 visitantes únicos accede cada día a RTVE Noticias, un 107% más que en los mismos nueve meses del periodo anterior.

Crece el interés por la información internacional Agosto muestra además un notable incremento del consumo de información internacional. En un mes marcado por la crisis con Marruecos y sus consecuencias, las noticias del área de Mundo aumentan su audiencia un 133% respecto a agosto de 2025. El dato refuerza el peso de la información internacional dentro de la oferta digital de RTVE Noticias y el interés de la audiencia por contenidos que permiten seguir, contextualizar y entender acontecimientos complejos más allá de la última hora.