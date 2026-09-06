Las redes sociales de RTVE alcanzan en agosto 941 millones de visualizaciones, un 50,6% más que hace un año
- Logran 26,6 millones de interacciones, un 45,5% más que en agosto de 2025
- RTVE Noticias lidera el ranking de marcas de la casa, con 309,3 millones de visualizaciones, un 51,1% más que hace un año
- Los contenidos de ‘Malas lenguas’ son los más vistos, con 66,3 millones de visualizaciones
Las redes sociales de RTVE alcanzan en agosto 941 millones de visualizaciones, un 50,6% más que en el mismo mes de 2025, y 26,6 millones de interacciones, lo que supone un crecimiento del 45,5% respecto al año anterior.
RTVE Noticias lidera el ranking de marcas de la casa, con 309,3 millones de visualizaciones, un 51,1% más que en agosto de 2025. Le siguen Teledeporte, con 227,3 millones, y La 1, con 94,4 millones.
Por plataformas, Instagram concentra el 33% de las visualizaciones, seguida de Facebook, con el 31,97%, y TikTok, con el 16,58%.
RTVE Noticias, líder en redes sociales
Los contenidos informativos consiguen situarse entre los de mayor impacto del mes en las redes sociales de RTVE: la publicación en Facebook sobre el riesgo de una nueva riada en Nepal fue la más vista en agosto, con 12,23 millones de visualizaciones y más de 101.000 interacciones.
La comunidad de RTVE Noticias también experimenta un importante crecimiento. En agosto, sus perfiles incorporaron 216.000 nuevos seguidores en Facebook y 83.000 en TikTok, situándose entre los que más crecen dentro del sector audiovisual.
‘Malas lenguas’, el contenido más visto
Los contenidos de ‘Malas lenguas’ son los más vistos en agosto en las redes sociales de RTVE, con 66,3 millones de visualizaciones. Completan el Top 3 los contenidos relacionados con el Campeonato de Europa de Atletismo, con 38 millones, y ‘Valle Salvaje’, con 25,2 millones.