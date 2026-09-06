Las redes sociales de RTVE alcanzan en agosto 941 millones de visualizaciones, un 50,6% más que hace un año

Las redes sociales de RTVE alcanzan en agosto 941 millones de visualizaciones, un 50,6% más que en el mismo mes de 2025, y 26,6 millones de interacciones, lo que supone un crecimiento del 45,5% respecto al año anterior.

RTVE Noticias lidera el ranking de marcas de la casa, con 309,3 millones de visualizaciones, un 51,1% más que en agosto de 2025. Le siguen Teledeporte, con 227,3 millones, y La 1, con 94,4 millones.

Por plataformas, Instagram concentra el 33% de las visualizaciones, seguida de Facebook, con el 31,97%, y TikTok, con el 16,58%.

RTVE Noticias, líder en redes sociales Los contenidos informativos consiguen situarse entre los de mayor impacto del mes en las redes sociales de RTVE: la publicación en Facebook sobre el riesgo de una nueva riada en Nepal fue la más vista en agosto, con 12,23 millones de visualizaciones y más de 101.000 interacciones. La comunidad de RTVE Noticias también experimenta un importante crecimiento. En agosto, sus perfiles incorporaron 216.000 nuevos seguidores en Facebook y 83.000 en TikTok, situándose entre los que más crecen dentro del sector audiovisual.