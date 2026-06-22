RTVE Instituto y la Universidad de Salamanca celebran la graduación de la I edición del Máster de Contenidos para el Público Infantil y Juvenil

La Sala de Grados de la Universidad de Salamanca ha acogido este viernes, 19 de junio, la ceremonia de graduación de la primera edición del Máster de Contenidos para el Público Infantil y Juvenil. La formación, promovida por RTVE Instituto a través del proyecto Haz y la Universidad de Salamanca (USAL), comenzó el 12 de septiembre de 2025 y ha durado nueve meses (400 horas lectivas). Las clases han sido en formato online a excepción de las asignaturas optativas, que han tenido la opción de ser en modalidad presencial en la sede de RTVE en Prado del Rey. El máster ha culminado con la entrega de diplomas y becas al alumnado, compuesto por 13 estudiantes.

En el acto, conducido por el director del máster por parte de la Universidad de Salamanca, Félix Ortega, ha intervenido la directora de RTVE Instituto, Sara Martín, quien ha subrayado la importancia de la relación de los menores de edad con las pantallas: “crear contenidos para esta audiencia es una tarea muy delicada, pero también apasionante”. Además, ha recalcado la responsabilidad de Radiotelevisión Española por proteger la infancia y la juventud: “realizamos un esfuerzo continuo por ofrecer contenidos de calidad, seguros, diversos, accesibles e inclusivos. Y esto solo es posible si innovamos, escuchamos, nos adaptamos y contribuimos a formar talento que comprenda este nuevo escenario audiovisual”. Por su parte, Ortega ha destacado el capital humano y el talento existente que la industria audiovisual europea y latinoamericana van a aprovechar.

El director de la formación por parte de RTVE, Yago Fandiño, ha enfatizado en la necesidad de poner el foco y resolver las problemáticas existentes en los contenidos infantiles. “Todos nos acordamos de esas marcas que nos hicieron ver el mundo distinto cuando éramos niños y a las que recurrimos todavía cuando tenemos hijos y nietos. En el mundo audiovisual desgraciadamente la infancia es algo que se ve como un entretenimiento, pero es lo que marca el futuro”, ha expresado.

Durante la clausura y en representación del alumnado de la formación, José Manuel Villena y Noelia Guerrero han destacado el equipo docente que les ha facilitado las habilidades necesarias para desempeñar su labor en el mundo profesional. “Grandes docentes y profesionales del sector nos han aportado un gran conocimiento y experiencia que nos servirá no solo para ayudar a otros compañeros a hacer sus proyectos, sino también para los nuestros”, ha valorado Villena. “Estamos muy agradecidos porque hemos aprendido y es algo que nos llevamos”, ha añadido Guerrero.

Además, la graduación ha contado con la presencia de la investigadora y docente de la Universidad de Salamanca, Teresa Martín.