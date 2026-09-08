'Lo hacemos público': La 1 estrena el 11 de septiembre la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO'

RTVE volverá a rastrear desde este viernes en ‘Los archivos secretos del NO-DO’. El formato, que bucea en el fondo documental de la Filmoteca Española, desvelará nuevas historias que el noticiario ocultó, mediante una narración que compagina imágenes inéditas, tono periodístico y pinceladas humorísticas de la voz en off. La segunda temporada de la serie se enmarca en el epígrafe ‘Lo hacemos público’, una nueva ventana de prime time abierta a documentales históricos, que incluirá producciones como 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible', ‘¡Cuánta guerra!’ o 'Lorca, las horas perdidas'.

El formato, que bucea en el fondo documental de la Filmoteca Española, desvelará nuevas historias

En la nueva temporada de ‘Los archivos secretos del No-DO’, de seis capítulos, y gracias a la exploración y trabajo de restauración, se han encontrado nuevas piezas muy valiosas: la explosión de éxito popular de unas chicas que decían hablar con la virgen; la primera invasión de hippies extranjeros en Ibiza; la rivalidad entre dos estrellas del ciclismo patrio; unas perforaciones petrolíferas “milagrosas” en territorio español; o el último reportaje que el noticiario dedicó a la estrella Marisol. Y la perla de la temporada: imágenes del 23F y el teniente coronel Tejero que nunca antes se habían visto.

La primera temporada de la serie documental, producida por RTVE y Minoría Absoluta, fue líder de audiencia con un 15% de cuota en su estreno y logró un 11,5% de cuota media en el conjunto de capítulos. Además, logró el IV Premio a la Mejor Investigación Audiovisual de Cine Español de la Cátedra FlixOlé-URJC.

Imágenes no vistas del 23F, en el estreno de la temporada este viernes

Capítulo 1 ¿Quedan imágenes no vistas del 23-F? ¿Qué pasó con unas chicas y la virgen? ¿Qué significa ese funeral multitudinario en Puertollano? ¿Cómo puede El Cordobés pilotar un avión en traje de luces? Estas son algunas de las fascinantes historias de ‘Los archivos secretos del NO-DO’ que se verán en el primer capitulo de esta segunda temporada.

Capítulo 2 En el segundo programa se descubrirán nuevas historias del NO-DO. Entre ellas, se contará qué hubo detrás del hundimiento de un edificio en la Costa Brava; qué rivalidad a muerte entre deportistas se quiso ocultar; o cómo era la Guinea Española poco antes de su independencia.

Capítulo 3 La tercera entrega mostrará qué pasó con unas prospecciones petrolíferas en Jaén; cómo fue la primera carrera de mujeres a caballo en España; o cómo Franco grabó un documental poco antes de morir.

Capítulo 4 La serie desvelará qué pasó cuando el franquismo quiso tener un crack del boxeo, personificado en el célebre Urtain. También, cómo se vivió el paso de Marisol de niña a mujer. Y se contará qué hacía un grupo de personas aisladas durante semanas en una balsa.

Capítulo 5 Esta entrega mostrará cómo eran las vacaciones de Felipe VI de niño; qué le ocurrió al torero Jaime Ostos; cómo fue la retirada española del Sáhara; o cómo se anunciaban las rebajas en los años 60.

Capítulo 6 Para terminar, la segunda temporada de ‘Los archivos secretos del No-DO’ descubrirá imágenes de una final de fútbol europeo en Barcelona; abordará el estreno del ‘Jesucristo Superstar’ de Camilo Sesto; y mostrará una multitudinaria manifestación falangista de 1974.