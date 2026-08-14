RTVE Noticias mira a Afganistán en el quinto aniversario del regreso de los talibanes al poder

RTVE Noticias despliega una cobertura especial con motivo del quinto aniversario del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, con reportajes, entrevistas y un corto documental que permitirán acercarse a la realidad del país cinco años después y, especialmente, a las consecuencias que el nuevo régimen ha tenido para las mujeres.

Como pieza central de este despliegue, RTVE Noticias, RTVE Play y el Canal 24 horas estrenarán ‘Afgana, la decisión de Waheda’, de Ana Baquerizo y Diego Ceberio.

El corto documental cuenta la historia de Waheda, una joven afgana de 22 años que abandonó Kabul con solo 17 ante la llegada de los talibanes. A través de su relato, reconstruye su salida de Afganistán y el camino que ha recorrido desde entonces en España.

Un testimonio que mantiene la mirada puesta en su país, recordando la situación de sus primas, sus amigas y las jóvenes de su generación que permanecen allí, y de cómo sus vidas han cambiado durante estos cinco años.

Waheda abandonó Kabul con solo 17 años tras el regreso de los talibanes

Su juventud, su cercanía y la serenidad con la que relata una experiencia extraordinariamente dura convierten su historia en un testimonio especialmente poderoso sobre dos realidades que se separaron en 2021: la de quienes consiguieron salir y la de millones de mujeres que continúan viviendo bajo el régimen talibán.

‘Afgana, la decisión de Waheda’ ya está disponible en RTVE Noticias y RTVE Play, y, a partir de las 22:00 horas, también en YouTube y en las redes sociales de RTVE Noticias. El Canal 24 Horas lo emitirá el domingo 16 de agosto a las 16:45 horas.