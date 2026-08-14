RTVE Noticias mira a Afganistán en el quinto aniversario del regreso de los talibanes al poder
- RTVE Play estrena este viernes 14 de agosto el corto documental ‘Afgana, la decisión de Waheda’
- También se emitirá este domingo 16 de agosto a las 16:45 en el Canal 24 horas
- La periodista Pilar Requena analiza el cambio y la situación de las mujeres, cinco años después del cambio de régimen
RTVE Noticias despliega una cobertura especial con motivo del quinto aniversario del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, con reportajes, entrevistas y un corto documental que permitirán acercarse a la realidad del país cinco años después y, especialmente, a las consecuencias que el nuevo régimen ha tenido para las mujeres.
Como pieza central de este despliegue, RTVE Noticias, RTVE Play y el Canal 24 horas estrenarán ‘Afgana, la decisión de Waheda’, de Ana Baquerizo y Diego Ceberio.
El corto documental cuenta la historia de Waheda, una joven afgana de 22 años que abandonó Kabul con solo 17 ante la llegada de los talibanes. A través de su relato, reconstruye su salida de Afganistán y el camino que ha recorrido desde entonces en España.
Un testimonio que mantiene la mirada puesta en su país, recordando la situación de sus primas, sus amigas y las jóvenes de su generación que permanecen allí, y de cómo sus vidas han cambiado durante estos cinco años.
Su juventud, su cercanía y la serenidad con la que relata una experiencia extraordinariamente dura convierten su historia en un testimonio especialmente poderoso sobre dos realidades que se separaron en 2021: la de quienes consiguieron salir y la de millones de mujeres que continúan viviendo bajo el régimen talibán.
‘Afgana, la decisión de Waheda’ ya está disponible en RTVE Noticias y RTVE Play, y, a partir de las 22:00 horas, también en YouTube y en las redes sociales de RTVE Noticias. El Canal 24 Horas lo emitirá el domingo 16 de agosto a las 16:45 horas.
Análisis de la situación de las mujeres y la transformación política y social del país cinco años después
La periodista de RTVE Pilar Requena, experta en Afganistán, firma una serie de reportajes que abordarán desde diferentes perspectivas la profunda y dramática transformación experimentada desde agosto de 2021.
Entre ellos, ‘El apartheid de género en Afganistán’, centrado en la situación de las mujeres y en la progresiva desaparición de sus derechos y libertades; y ‘De la república islámica a la teocracia autoritaria’, que analizará la transformación política del país durante estos cinco años.
La cobertura incluirá también una entrevista con una de las activistas por los derechos de las mujeres más icónicas de Afganistán, Mahbouba Seraj, que aportará su testimonio sobre las consecuencias del régimen talibán para las afganas y sobre la resistencia de quienes continúan defendiendo sus derechos.
Con este despliegue, RTVE Noticias ofrece una mirada amplia al Afganistán de cinco años después, combinando análisis, reporterismo y testimonios personales para explicar la evolución del país y no olvidar la trágica situación de abandono de las mujeres afganas.