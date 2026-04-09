'Historia de nuestro cine' homenajea a Gonzalo Suárez

‘Historia de nuestro cine’ rinde tributo este viernes a Gonzalo Suárez, un creador libre y genial que ha dedicado 60 años de su vida al cine, a la literatura y al periodismo. Goya de Honor en este 2026, a sus 91 años Gonzalo sigue soñando con volver a rodar. Para rendirle homenaje, el programa recupera ‘Parranda’ (1977), película a partir de la cual se hará un repaso por su trayectoria, en el que participará el propio director.

La presentación de la película correrá a cargo del crítico cinematográfico, director editorial de la revista Caimán Cuadernos de Cine y colaborador habitual del programa Carlos F. Heredero. En el coloquio intervendrán el cineasta Gonzalo Suárez; el actor Pepe Sacristán, presente en cuatro de sus películas y gran amigo de Gonzalo, y el Presidente de la Academia de Cine y colaborador del programa, Fernando Méndez-Leite.

Gonzalo Suárez