'Historia de nuestro cine' homenajea a Gonzalo Suárez
- Recupera su película ‘Parranda’ y dedica el coloquio al cineasta, Goya de Honor de este año
- #HNCGonzaloSuárez: viernes 10 de abril, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ rinde tributo este viernes a Gonzalo Suárez, un creador libre y genial que ha dedicado 60 años de su vida al cine, a la literatura y al periodismo. Goya de Honor en este 2026, a sus 91 años Gonzalo sigue soñando con volver a rodar. Para rendirle homenaje, el programa recupera ‘Parranda’ (1977), película a partir de la cual se hará un repaso por su trayectoria, en el que participará el propio director.
La presentación de la película correrá a cargo del crítico cinematográfico, director editorial de la revista Caimán Cuadernos de Cine y colaborador habitual del programa Carlos F. Heredero. En el coloquio intervendrán el cineasta Gonzalo Suárez; el actor Pepe Sacristán, presente en cuatro de sus películas y gran amigo de Gonzalo, y el Presidente de la Academia de Cine y colaborador del programa, Fernando Méndez-Leite.
'Parranda'
En este drama dirigido por Gonzalo Suárez en 1977 y ambientado en Asturias a principios del siglo XX, Cebrián es un trabajador de los altos hornos asturianos, detenido en el cuartel de la Guardia Civil. Allí tiene que rendir cuentas de los destrozos que él y dos amigos han causado en un día de parranda. Lo que había empezado como una juerga más, se convirtió en un delirio de violencia, alcohol y sexo. En su reparto, José Luis Gómez, Pepe Sacristán, Antonio Ferrandis, Charo López y Fernando Fernán Gómez.