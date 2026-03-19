'Historia de nuestro cine' recupera 'La tía Tula', con Alauda Ruiz de Azúa como invitada

‘Historia de nuestro cine’ recupera una de las joyas de la cinematografía española, ‘La tía Tula’ (Miguel Picazo, 1964), una historia con uno de los personajes femeninos más apasionantes de la literatura y del cine español. Para presentar la película, estará la directora Alauda Ruiz de Azúa, creadora de otra “tía” de cine fascinante, la tía Maite de ‘Los domingos’ (2025), película ganadora de cinco premios en la última edición de los Goya, incluídos el de mejor película, mejor dirección y mejor guion original.

Elena S. Sánchez y Alauda Ruiz de Azúa

Alauda intervendrá también en el coloquio posterior junto a la escritora Laura Chivite, que también tiene a la tía Lidia en el centro de su novela ‘El ataque de las cabras’ y que, además, ha presentado la última temporada del programa ‘Un país para leerlo’ de RTVE. Junto a ellas, Andrea Gutiérrez Bermejo, redactora jefa de la revista Cinemanía y colaboradora habitual del programa.

Coloquio en torno a 'La tiaTula'