'Historia de nuestro cine' recupera 'La tía Tula', con Alauda Ruiz de Azúa como invitada
- Es la creadora de otra “tía” fascinante, la tía Maite de ‘Los domingos’. Presentará la película y participará en el coloquio
- #HNCLatíaTula: viernes 20 de marzo, a las 22:15 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ recupera una de las joyas de la cinematografía española, ‘La tía Tula’ (Miguel Picazo, 1964), una historia con uno de los personajes femeninos más apasionantes de la literatura y del cine español. Para presentar la película, estará la directora Alauda Ruiz de Azúa, creadora de otra “tía” de cine fascinante, la tía Maite de ‘Los domingos’ (2025), película ganadora de cinco premios en la última edición de los Goya, incluídos el de mejor película, mejor dirección y mejor guion original.
Alauda intervendrá también en el coloquio posterior junto a la escritora Laura Chivite, que también tiene a la tía Lidia en el centro de su novela ‘El ataque de las cabras’ y que, además, ha presentado la última temporada del programa ‘Un país para leerlo’ de RTVE. Junto a ellas, Andrea Gutiérrez Bermejo, redactora jefa de la revista Cinemanía y colaboradora habitual del programa.
‘La tía Tula’
A la muerte de su hermana Rosa, Tula recibe en su casa la compañía de su cuñado Ramiro. La convivencia entre Tula y su cuñado, al principio, no está exenta de roces y tensiones, sobre todo cuando Emilio, que desea casarse con Tula, pretende que Ramiro haga valer su influencia sobre ella para facilitarle sus planes de boda. Pero Ramiro se siente atraído por su cuñada, atracción que se ve favorecida por la vida en común. Dirigida por Miguel Picazo y protagonizada por Aurora Bautista, Carlos Estrada, Enriqueta Carballeira, Emilia Zambrano y Laly Soldevilla.