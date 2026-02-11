RTVE participa en el programa europeo de mentoría REBECA

REBECA (RESEARCHERS BEYOND ACADEMIA) es un programa de mentoría intersectoriales e interprofesionales europeo cuyo objetivo es facilitar la exploración de opciones profesionales más allá del ámbito académico.

Este proyecto es parte de EURAXESS, la red europea formada por más de 500 organizaciones de investigación y universidades dedicada a la movilidad y al desarrollo profesional de los investigadores, ampliando las fronteras y conectando mentores y “mentees” de diversos países. Cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y es una iniciativa del Espacio Europeo de Investigación (EEI o ERA en sus siglas en inglés) establecida hace más de 20 años.

El coordinador nacional es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, que ofrece información sobre oportunidades de empleo y financiación al personal investigador, además de ofrecer programas de apoyo al desarrollo de la carrera investigadora. FECYT es una entidad pública española dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, dedicada a impulsar la ciencia, la innovación y su conexión con la sociedad a través de la divulgación, la ciencia abierta y el apoyo a revistas científicas.

La vida profesional de los investigadores es versátil y diversa. Sus competencias y habilidades son extremadamente valiosas en muchos puestos de trabajo y sectores diferentes. Sin embargo, los investigadores que se encuentran en las primeras etapas de su carrera no siempre disponen de la información y los contactos que les permiten acceder a estas opciones fuera del ámbito académico. Los alumnos son investigadores que se encuentran en los inicios de su carrera, doctorandos e investigadores posdoctorales que no hayan defendido su tesis hace más de ocho años.

Los objetivos son apoyar a los jóvenes investigadores en la reflexión sobre sus objetivos profesionales, habilidades y opciones profesionales; facilitar la creación de redes intergeneracionales, intersectoriales e interculturales de profesionales de la investigación; ayudar a los jóvenes investigadores a conocer otras carreras profesionales de la mano de profesionales altamente cualificados; facilitar la transferencia de talento del sector académico al sector privado y estrechar las relaciones entre el sector académico y el sector privado.

En esta nueva edición del programa, la quinta, un total de 40 organizaciones en España de ámbitos tan diversos como la biotecnología, la industria farmacéutica, el medioambiente, la consultoría, el tercer sector o el sector audiovisual se han sumado a la iniciativa, apoyando la participación de sus profesionales como mentores y dando visibilidad al programa. Entre ellas se encuentra RTVE, que participa a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación teniendo como mentor a David Corral, responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación.

Gracias a esta colaboración, 111 investigadoras e investigadores en etapas iniciales podrán adquirir experiencia práctica y explorar oportunidades profesionales más allá de la academia, acompañados por profesionales de distintos ámbitos que compartirán su experiencia de manera altruista durante los próximos meses.