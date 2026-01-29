Joaquín Oristrell, padrino de 'Días de Cine'
- Entrevista completa disponible en la web del programa
- Y resumen de la entrega de los XIII Premios Días de Cine
- Sábado 31 de enero, a las 18:55 horas en La 2 y disponible el viernes en RTVE Play
El guionista de cine y televisión y también productor Joaquín Oristrell, coguionista de uno de los éxitos del año, ‘La cena’, será el padrino de este sábado de ‘Días de Cine’. Será en una edición que incluirá un amplio resumen de la entrega de los Premios Días de Cine y, como siempre, el repaso a los estrenos más destacados de la cartelera.
‘Aida y vuelta’, la película dirigida por Paco León que retoma el éxito televisivo de la serie, es uno de los estrenos de este viernes. También llegan a los cines ‘La chica zurda’, drama taiwanés sobre la maternidad, de Shih-Ching Tsou; el biopic ‘Frank Kafka’, dirigido por una de las grandes cineastas del cine europeo, Agnieszka Holland; la española ‘La lucha’, de José Ángel Alayón; o el documental ‘Bertolucci’, sobre el cineasta que firmó títulos como ‘Novecento’, ‘El último emperador’ o ‘EL último tango’.
El espacio de cine de La 2 se asomará también a la nueva película de Sam Raimi, ‘Send help’, a medio camino entre el thriller, el terror y las aventuras; y ‘Marty Supreme’, por la que Timothée Chalamet podría ganar el Óscar a mejor actor.
Completa el programa la secuencia favorita de los hermanos Dardenne, y como cada semana, las recomendaciones de ‘Días de Cine’.