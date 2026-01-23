El director de cine José Manuel Carrasco, padrino de 'Días de Cine'

‘Días de Cine’, este sábado con un horario diferente debido a la emisión en La 2 de la Supercopa Femenina y los Premios Feroz, tendrá como padrino a uno de los ganadores de la XIII edición de los premios del programa, José Manuel Carrasco, director de ‘Miocardio’, película ganadora del Premio Somos Cine. La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo martes 27 de enero en el Museo Reina Sofía de Madrid.

El espacio de cine de La 2 se fijará, como cada sábado, en los estrenos más destacados de los títulos que llegan a la cartelera. Destaca ‘Hamnet’, la nueva película de Chloé Zhao, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal adaptación de la célebre novela de Maggie O'Farrell, que firma el guion junto a la directora.

También de estreno es el documental ‘Antonio, el bailarín de España’, dirigido por Paco Ortiz, en torno a la vida del artista sevillano; la película argentina ‘La virgen de la tosquera’, de Laura Casabé; y ‘Arco’, cinta de animación francesa que acaba de ganar el Premio a la mejor película de animación en los Premios Europeos del Cine. Además, ‘Sin piedad’, acción distópica protagonizada por Chris Pratt; y la francesa ‘Retorno a Silent Hill’, de Christophe Gans.

Una crónica de la gala de los Premios Europeos del Cine y las recomendaciones completan el programa de esta semana de ‘Días de Cine’.