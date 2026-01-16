Els millors programes del cap de setmana de La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' compta amb Ramon Espasa i 'Punts de vista' rep Daniel Anglès i Mariona Castillo
- Diumenge, Karina Gibert visita 'Noms propis', Sílvia Abril prepara arròs de marisc a 'La recepta perduda' i Docu2 estrena 'Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX'
- Dissabte 17 i diumenge 18 de gener a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista el doctor i polític català Ramon Espasa i 'Punts de vista' rep Daniel Anglès i Mariona Castillo, que presenten 'Germans de sang' i els autors del llibre 'Rock & arte y estética', Erik Oz i Lorena Montón. Diumenge, Karina Gibert visita 'Noms propis'; Sílvia Abril cuina arròs de marisc a 'La recepta perduda' i Docu2 estrena 'Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX', un documental sobre la influència d'aquesta família en la transformació industrial i d'infraestructures de Catalunya.
Dissabte: Política, teatre i cultura a La 2Cat
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, compta amb Ramon Espasa. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
10:55 a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas rtve.es/n/16895939
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, entrevista aquesta setmana el director del musical 'Germans de sang', Daniel Anglès, i una de les actrius principals de l'obra, Mariona Castillo. A més, seran al programa els autors del llibre 'Rock & arte y estética', Erik Oz i Lorena Montón. L'espai també farà un repàs a l'escena cultural de la setmana amb Rita Roig, i una secció gastronòmica amb Maria Nicolau.
14:25h a La 2Cat rtve.es/n/16897338
Diumenge: Intel·ligència artificial, història, i gastronomia mediterrània
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Karina Gibert, doctora en Informàtica. Fa més de tres dècades que analitza les implicacions tècniques i ètiques de la intel·ligència artificial. Gibert ha dedicat la seva vida a entendre i a fer créixer la tecnologia amb una mirada social.
15:00h a La 2Cat rtve.es/n/16895885
Aquesta diumenge, 'La recepta perduda' visita el Delta de l'Ebre, a La 2Cat de la mà de Sílvia Abril. En aquest capítol, el programa descobreix una de les receptes més emblemàtiques d'aquest territori: l'arròs de marisc.
19:15 a La 2Cat rtve.es/n/16893081
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet 'Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX'. Aquest documental històric, dirigit per Sergi Martí i Maltas i narrat per l’actor Abel Folk, reconstrueix el paper de la família Girona en la transformació econòmica, social i cultural de Catalunya al segle XIX.
20:00h a La 2Cat rtve.es/n/16893106