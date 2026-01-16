Daniel AnglÃ¨s i Mariona Castillo, del musical 'Germans de sang', a 'Punts de vista'
- A més, Erik Oz i Lorena Montón presenten el seu llibre 'Rock & arte y estética'
- Dissabte 17 de gener, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, entrevista aquesta setmana el director del musical 'Germans de sang', Daniel Anlgès, i una de les actrius principals de l'obra, Mariona Castillo. A més, seran al programa els autors del llibre 'Rock & arte y estética', Erik Oz i Lorena Montón. L'espai també farà un repàs a l'escena cultural de la setmana amb Rita Roig, i una secció gastronòmica amb Maria Nicolau.
Aquest dissabte Tània Sarrias entrevista el director del teatre musical 'Germans de sang', Daniel Anglès, i també parla amb Mariona Castillo, una de les actrius principals i que dona vida a la protagonista de l'obra, la Sra. Johnstone. Aquest musical, original de Willy Russell i que es pot veure al Teatre Condal de Barcelona des del passat desembre, narra la història de dos germans bessons que, separats quan neixen, creixen en dos mons oposats. Així i tot, el destí fa que es coneguin, es facin amics i acabin enamorats de la mateixa noia.
També visiten el plató els autors del llibre 'Rock & arte y estética', Erik Oz i Lorena Montón. Des dels tupès d'Elvis fins a l'estètica digital del K-pop, aquest llibre recorre vuit dècades en què el ritme va marcar el compàs de la moda i la joventut va reinventar la seva identitat davant del mirall i l'escenari. 'Rock & arte y estética' convida a viatjar pels estils, sons i rebel·lies de cada època per a descobrir com els adolescents van transformar la cultura global amb una jaqueta de cuir, una minifaldilla o una cançó.
El programa es manté lligat a l'actualitat amb les tertulianes de la setmana, Maria Nicolau, Clàudia Rius i Rita Roig. Amb elles es fa un repàs dels concerts que s'esperen enguany en el marc del festival Cruïlla Hivern 2026. En la plana local, també posen el focus sobre el Festival Folk Internacional Tradicionàrius, una de les principals trobades de música tradicional de tots els territoris de parla catalana i que se celebrarà les pròximes setmanes al barri de Gràcia de Barcelona.
La secció gastronòmica 'Pa i trago' anirà a càrrec de la cuinera Maria Nicolau, mentre que Rita Roig ofereix, com cada setmana, una selecció de plans culturals imprescindibles.