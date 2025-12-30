Sigue la música en La 1 en 2026 con Sabina y Lola Índigo

La 1 comienza el año 2026 reforzando su apuesta por el talento artístico, con dos estrellas de la música que cautivan a varias generaciones: Joaquín Sabina y Lola Índigo. La cadena emitirá el último concierto de la gira de despedida 'Hola y adiós' de Sabina, junto a una entrevista exclusiva de Carlos del Amor. Y, a continuación, el especial ‘Lola Índigo, La Bruja, la Niña y el Dragon’, centrado en los valores de la artista y el gran despliegue de su última gira.

Despedida de Joaquín Sabina

Sabina se despidió de los escenarios el pasado 30 de noviembre en Madrid, con el último concierto de su gira ‘Hola y adiós’. Con 76 años y ante 12.000 personas en el Movistar Arena de Madrid, cerraba un capítulo de casi medio siglo sobre los escenarios en el que se ha encumbrado como un cantautor capaz de influir a varias generaciones de seguidores a ambos lados del Atlántico.

La 1 ofrece este viernes la oportunidad de revivir este concierto histórico, con la interpretación de 23 de las canciones más míticas del artista de Úbeda, como ‘Calle Melancolía’, ‘Yo me bajo en Atocha’ y ‘Princesa’ como broche final.

"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", aseguró Joaquín Sabina ante el público del concierto.

Un emotivo recital que La 1 completará con una entrevista exclusiva del periodista Carlos del Amor a Joaquín Sabina, en la que el artista se abre al repasar su vida y su carrera y al exponer los sentimientos que le brotan ante esta despedida.