Sigue la música en La 1 en 2026 con Sabina y Lola Índigo
- Emitirá el último concierto de la gira ‘Hola y adiós’ de Joaquín Sabina, seguido de una entrevista exclusiva de Carlos del Amor al artista
- A continuación, especial ‘Lola Índigo, La Bruja, la Niña y el Dragón’, que pone el foco en su histórica gira de estadios
- Viernes 2 de enero, a partir de las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play
La 1 comienza el año 2026 reforzando su apuesta por el talento artístico, con dos estrellas de la música que cautivan a varias generaciones: Joaquín Sabina y Lola Índigo. La cadena emitirá el último concierto de la gira de despedida 'Hola y adiós' de Sabina, junto a una entrevista exclusiva de Carlos del Amor. Y, a continuación, el especial ‘Lola Índigo, La Bruja, la Niña y el Dragon’, centrado en los valores de la artista y el gran despliegue de su última gira.
Despedida de Joaquín Sabina
Sabina se despidió de los escenarios el pasado 30 de noviembre en Madrid, con el último concierto de su gira ‘Hola y adiós’. Con 76 años y ante 12.000 personas en el Movistar Arena de Madrid, cerraba un capítulo de casi medio siglo sobre los escenarios en el que se ha encumbrado como un cantautor capaz de influir a varias generaciones de seguidores a ambos lados del Atlántico.
La 1 ofrece este viernes la oportunidad de revivir este concierto histórico, con la interpretación de 23 de las canciones más míticas del artista de Úbeda, como ‘Calle Melancolía’, ‘Yo me bajo en Atocha’ y ‘Princesa’ como broche final.
"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", aseguró Joaquín Sabina ante el público del concierto.
Un emotivo recital que La 1 completará con una entrevista exclusiva del periodista Carlos del Amor a Joaquín Sabina, en la que el artista se abre al repasar su vida y su carrera y al exponer los sentimientos que le brotan ante esta despedida.
‘Lola Índigo, La Bruja, la Niña y el Dragón’
Tras el homenaje a Sabina, La 1 ofrecerá este especial dedicado a Lola Índigo, la artista de pop urbano más influyente de España, y a su gira histórica ‘La Bruja, La Niña y el Dragón’, celebrada el pasado verano con tres conciertos sold-out en los estadios más importantes de nuestro país.
El especial pone el foco en el proyecto de gran formato que consolida a Lola Índigo como una artista total —música, baile, dirección creativa y narrativa visual— y que sitúa el directo como eje de su propuesta artística, contando con un despliegue técnico sin precedentes.
Un formato documental que se sumerge en la trastienda creativa y humana de la gira: la construcción del concepto único a través de los álbumes de la artista, los ensayos, la dirección coreográfica, el vértigo de una producción de escala monumental y la emoción de vivir tres noches históricas ante más de 120.000 asistentes. También contextualiza el momento cultural de la artista, reafirmando su vínculo con sus raíces: su universo creativo bebe de Granada y Andalucía, algo que ha proyectado en sus trabajos.