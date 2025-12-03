Firmado el acuerdo de colaboración marco entre RTVE y la Agencia EFE

El presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, han firmado este martes en Torrespaña un acuerdo marco de colaboración para unir la experiencia y recursos de ambas instituciones con el fin de desarrollar proyectos e iniciativas conjuntas en el ámbito periodístico. El acuerdo apuesta por poner en marcha nuevos formatos, canales y plataformas; potenciar las marcas RTVE y EFE como generadoras de contenido informativo; generar sinergias estratégicas y optimizar la estructura internacional de las dos corporaciones.

José Pablo López ha destacado la importancia del acuerdo, cuya firma coincide con el primer aniversario de la toma de posesión del nuevo Consejo de Administración de RTVE y ha recordado que en su primera comparecencia ya avanzó que buscar sinergias con EFE estaría entre los objetivos de la nueva etapa. Ha subrayado que el acuerdo “supone la colaboración de las dos mayores redacciones de profesionales de la información de este país. EFE es la principal agencia noticias en español del mundo y RTVE esta trabajando por recuperar el liderazgo que nunca debió perder en la tv en abierto”. “Además somos dos medios públicos y esa colaboración es muy necesaria en un momento en que las amenazas contra los medios públicos están a la orden del día”. “Todo lo que sea trabar alianzas entre medios públicos y trabajar en común para ofrecer el mejor contenido a los ciudadanos es muy importante”, ha remarcado.

Por su parte, Miguel Ángel Oliver ha subrayado que “estamos uniendo fuerzas para amplificar la capacidad de servicio público”. “Somos servidores de la información veraz y queremos ser grandes en la causa del servicio publico. Para EFE, con 86 años de trayectoria, es motivo de orgullo ser grandes al lado de los más grandes y nos enorgullece firmar este convenio de dos grupos fundamentales para la información en nuestro país. Estar al lado de RTVE es una alianza de rendimiento seguro”, ha remarcado.

Además, se comprometen a convocar eventos informativos, de carácter periódico y en diferentes formatos, con los principales protagonistas de la actualidad política, económica, judicial, social, cultural, científica, deportiva o de cualquier otra disciplina, tanto de ámbito nacional como internacional. El acuerdo de colaboración se compromete además a desarrollar nuevos productos informativos en formato vídeo y/o audio basados en el periodismo de investigación y de contexto, con especial foco en temáticas de interés para los mercados español y latinoamericano. También se incluye el compromiso de generar proyectos conjuntos en el ámbito de la verificación informativa, en cumplimiento del compromiso con la información veraz de las dos corporaciones, en su condición de servicio público esencial. Otro de los puntos recoge la posibilidad de estudiar posibles colaboraciones adicionales en el ámbito de la producción, coproducción y difusión de contenidos informativos audiovisuales, con especial interés en América Latina.

Teresa Muños, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación RTVE, junto a Nataliza Zazo, Coordinadora de Convenios Institucionales, y Silvia Gutiérrez Fernández. Dirección Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación RTVE.

El convenio, gestionado por la Dirección de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, tendrá una vigencia de cuatro años y podrá ser prorrogado por un período de cuatro años adicionales.