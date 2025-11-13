RTVE y "Tanzania Broadcasting Corporation" refuerzan la cooperación en comunicación pública

El pasado 30 de septiembre de 2025, RTVE recibió en sus instalaciones de Prado del Rey la visita de una delegación de la Tanzania Broadcasting Corporation (TBC). El encuentro tuvo como objetivo compartir experiencias sobre la gestión, financiación y transformación de los medios públicos, además de explorar posibles líneas de colaboración futura.

Durante la visita, los representantes de TBC conocieron el modelo de financiación y organización de RTVE, así como las estrategias de innovación tecnológica y gestión de contenidos, desde el archivo audiovisual hasta la plataforma RTVE Play.

Las delegaciones de RTVE y TBC durante la reunión

Por parte de RTVE participaron Teresa Muñoz Guerra, directora del Área Internacional, Institucional y de Cooperación; Juan Pablo García Blanco, director de Organización y Transformación; David Pérez, director Financiero; Ismael Alonso, responsable del Archivo de RTVE; Alessia di Giacomo, de RTVE Play; y Manuel Gómez Zotano, director del Área de Sistemas e Innovación.

La delegación tanzana estuvo compuesta por Hildebrand Ezequiel Shayo, consultor y miembro de la TBC; Gwakisa Martin Mlawa, director jurídico; Ikunda Fred Rumisha, del Ministerio de Economía; y Elisante Abraham Tuni, director económico de la TBC.

Durante la jornada, David Pérez explicó el modelo de financiación pública de RTVE, basado en la Ley 8/2009, que eliminó la publicidad en televisión y estableció un sistema de tasas a los operadores privados. Subrayó también la importancia del contrato-programa y la rendición de cuentas ante organismos como el Parlamento o la CNMC.

Juan Pablo García Blanco detalló la organización de la producción audiovisual en los centros de Madrid, Barcelona y Canarias, y respondió a las preguntas de la delegación sobre la estabilidad financiera y la gestión del personal.

La delegación tanzana atenta a la explicación sobre el archivo de RTVE J. Carrillo

El encuentro permitió además presentar otros ámbitos clave de RTVE. Ismael Alonso explicó el trabajo del Archivo de RTVE, uno de los más grandes de Europa, con más de 200 profesionales dedicados a la preservación y acceso a los fondos audiovisuales. Manuel Gómez Zotano expuso la estrategia de innovación e inteligencia artificial, destacando el proyecto Grafo, que mejora la búsqueda y gestión de contenidos, y las herramientas de verificación y transmisión en tiempo real.

Alessia di Giacomo presentó la evolución de RTVE Play, que ya cuenta con más de 12,4 millones de usuarios registrados, y explicó los avances en personalización de contenidos.

La jornada concluyó con una visita guiada a los estudios de Prado del Rey, donde los invitados asistieron a la grabación del programa Historia de nuestro cine y recorrieron los platós de Directo al Grano, La Hora de la 1 y Corazón, además de las instalaciones de Radio Nacional de España (RNE).

La delegación de la TCB durante su visita a los controles de realización J. Carrillo

Esta visita forma parte del compromiso de RTVE por fortalecer los lazos internacionales y promover el intercambio de conocimiento entre medios públicos de todo el mundo.