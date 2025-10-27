RTVE estrena en su segunda Gala en la Seminci 'Leo & Lou', una divertida comedia de Carlos Solano

RTVE ha celebrado este domingo su segunda gala de estreno de esta 70ª edición de la Seminci para presentar ‘Leo & Lou’, de Carlos Solano. El subdirector de Cine de RTVE, Gervasio Iglesias, presentó el acto, que contó con la presencia del director, los actores Maggie Civantos, Isak Férriz, Julia Sulleiro y Manuel Manquiña, el coguionista Carlos Camba, y Miriam Rodríguez, una de las productoras de la película. A la gala asistió el consejero de RTVE Miquel Calçada, que también participó en la presentación de otro de los estrenos del cine participado por la corporación en el certamen, la película ‘Golpes’, de Rafael Cobos.

Ayer también se presentó 'Golpes', participada por RTVE Jose A C Castillo

‘Leo & Lou’ es el debut en el largometraje de Carlos Solano, nominado al Goya por el corto ‘Extraños en la carretera’. Una entrañable y divertida feel-good movie para todos los públicos protagonizada por Isak Férriz y la debutante Julia Sulleiro. Completan el reparto Manuel Manquiña y Marta Larralde y cuenta con las colaboraciones especiales de María Pujalte y Maggie Civantos.

Photocall previo a la gala de 'Leo & Lou' RUBEN ORTEGA

Con apenas 10 años, Leo se fuga de un centro de acogida. En su camino se cruza con Lou, un tipo gruñón, experto en meterse en líos. Lou cree que le hace un favor llevándola de vuelta a casa, pero Leo le ha convertido, sin saberlo, en su compañero de fuga rumbo a una competición de pesca. Así comienza el viaje de esta peculiar pareja: una niña que no habla y un hombre que no quiere escuchar. Juntos emprenderán una divertida e inesperada aventura que les cambiará la vida para siempre.