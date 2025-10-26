Carlos Solano: "Espero que 'Leo & Lou' os haga reír, os haga llorar... y que sane un poco el alma"

Carlos Solano ha presentado este domingo en la Semici su primera película: Leo & Lou, una entrañable y divertida feel-good movie para todos los públicos, que está protagonizada por Isak Férriz (El cuerpo en llamas) y la debutante Julia Sulleiro, a los que acompañan Manuel Manquiña (Airbag), Marta Larralde (Olympo), María Pujalte (Vota Juan) y Maggie Civantos (Vis a Vis). Una cinta participada por RTVE, que llegará a los cines en dos semanas, el 7 de noviembre.

Leo & Lou, nos cuenta la historia de Leo, una niña de diez años (Julia Sulleiro) que dejó de hablar cuando perdió a sus padres en un accidente en el mar y a la que le cuesta conectar con los demás. Con apenas 10 años, decide fugarse de un centro de acogida para cumplir su sueño de participar en un concurso de pesca. En su camino se cruza con Lou, un tipo gruñón, experto en meterse en líos. Así comienza el divertido y entrañable viaje de esta niña que no habla y un hombre que no quiere escuchar. Una divertida e inesperada aventura que les cambiará la vida para siempre.

“He escrito el guion junto a Carlos C. Tomé -nos explica Carlos Solano-, y la idea parte de un momento determinado de nuestras vidas, hace ya unos años, en que nos sentíamos un poco como como Leo y Lou, como peces fuera del agua. Queríamos hacer cine. pero no lo conseguíamos, y así nació esta historia en la que dos personajes que se sienten aislados, que piensan que su futuro no es demasiado esperanzador, comienzan un viaje que los cambiará la vida”.

RTVE.es estrena el tráiler de 'LEO & LOU', una divertida comedia dirigida por Carlos Solano

“Otra de las cosas que me interesaba –añade el director-, es la diferente forma de ver el mundo entre los adultos y los niños, en el sentido de que a medida que te vas haciendo adulto vas descubriendo que la vida no es exactamente como te la habían contado, que hay muchísimos matices, muchos grises… lo que a veces provoca que acabes desencantado”.

“Sin embargo -continúa-, los niños ven el mundo con ilusión, están por descubrirlo. Y lo bonito es que, cuando estás hastiado o agotado, que alguien te recuerde una visión de las cosas que probablemente tuviste cuando tenías esa edad, creo que es genial. Sobre todo, cuando se complementan esas dos visiones, como pasa en la película, que también trata de empatizar con los demás en este mundo actual en el que creo que cada vez somos más individualistas. Intentar entender y ayudar a la persona que tenemos al lado, aunque sea muy diferente de nosotros, es más importante que nunca”.

Una película sobre segundas oportunidades La película también habla de segundas oportunidades: “Si asegura el director-, los trenes pueden pasar una, dos o más veces. Y quizá cuando menos te lo esperes surja una oportunidad maravillosa. Como este viaje, que es un poco loco pero que demuestra que hasta en los peores momentos puede haber esperanza. Porque es una película esperanzadora que espero que os haga reír, os haga llorar y que sane un poquito el alma”. Carlos nos confiesa que Leo & Lou tiene algo de autobiográfico: “A medida que fue creciendo la historia y que Carlos me dejó añadir elementos fui metiendo cosas de mi vida. Empezando porque hemos rodado en mi pueblo y que la relación con mis padres, que ha marcado mi vida, también está en la película. Ambos son maestros y recuerdo cómo me quedaba embobado cuando mi padre, que era profesor de historia, me daba una lección. Creo que mi afición a contar historias surge de ahí”. En cuanto a sus referentes, Carlos nos comenta: “Uno de los más evidentes es Little Miss Sunshine (Valerie Faris, Jonathan Dayton, 2006), pero también Nebraska (Alexander Payne, 2013), por la relación entre padre e hijo, y Un mundo perfecto (Clit Eastwood, 1993), aunque en esa película el delincuente secuestraba a una niña y aquí la niña es la que secuestra al delincuente. Sin olvidar El Mandaloriano, con ese vínculo que se forma con Grogu (que tampoco habla), a pesar de ser de universos tan diferentes”.

Isak Férriz: “Lou es un cascarrabias” Isak Férriz (El cuerpo en llamas) es Lou: “Lou es un cascarrabias, un gruñón con un imán para los problemas. Vive de forma voluntaria en este nubarrón porque en un momento de su vida decidió que no quería lo que estaba predestinado para él. Al principio de la película trabaja en un parque de bolas infantil con niños a los que detesta. Hasta que su vida cambia cuando se cruza en su vida una niña haciendo autostop bajo un chaparrón y él decide recogerla para llevarla con sus padres. Ahí surge el engaño de la maléfica Leo”. “Es un viaje inesperado –continúa el actor-, de dos personajes que no encajan en la sociedad y que, gracias a este encuentro fortuito, van descubriendo su lugar en el mundo, van aprendiendo el uno del otro. La empatía es un valor que tiene mucha importancia en esta nueva relación, ya que gracias a este encuentro podrán solucionar los traumas y las heridas familiares que arrastran”. Pero… ¿Por qué Lou arriesga todo, incluyendo su libertad, por hacer realidad el sueño de una niña a la que no conoce: “Seguramente porque se ve reflejado en ella en muchos aspectos- nos comenta Isak-. Al principio quiere llevar a la niña con sus padres, pero cuando descubre la tragedia, empieza a admirar que esa persona tan pequeña tenga esas habilidades emocionales, esa determinación, esa esperanza en su mirada. Se da cuenta de que esa niña, con 10 años, le está dando mi vueltas a él, que lleva huyendo 25 años porque no es capaz de enfrentarse a su pasado”. Fotograma de 'LEO & LOU'

Julia Sulleiro: “Leo vive la vida como un regalo” Julia Sulleiro, que debuta en el cine con esta película, nos comenta: “Leo es una niña que ha vivido una tragedia y lo ha pasado muy mal. Pero, a pesar de eso, creo que vive la vida como un regalo y que siempre intenta mantener la esperanza, el optimismo… Pero cuando se da cuenta de que su vida es lo contrario a lo que le gustaría empieza a frustrarse. Y cuando se aleja la oportunidad de conseguir un sueño que lleva esperando mucho tiempo (participar en una competición de pesca), explota y decide irse. Porque es muy tozuda y quiere vivir esa experiencia a toda costa”. “Creo que Leo no encaja en ninguna parte –continúa Julia-, no solo porque tenga mutismo y la sociedad no esté preparada para personas como ella, ni porque se burlen de ella en el colegio porque no pueda hablar, sino también porque ya tiene diez años y es mayor para que la gente la acoja. Y cuando ve que a sus compañeros los van acogiendo, pero a ella no, lo pasa muy mal”. Sorprende lo bien que habla Julia cuando en la película interpreta a una niña con mutismo. “Mi agencia me llevó al casting porque en mi colegio hay alumnos sordos y la mayoría sabemos lengua de signos, aparte de que mi madre en intérprete. A Carlos le gusté y me emocionó mucho meterme en el papel de Leo y entender lo que sienten esas personas”. “Al principio, en los ensayos, me costaba lo de no poder hablar, pero cuando me decían “acción”, estaba tan concentrada en el papel que me salía de forma natural. Incluso cuando acababa el rodaje me costaba salir del personaje”. Carlos Solano t