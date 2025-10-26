RTVE presenta 'Frontera' en su primera gala de estreno de la 70ª Seminci
- En el Teatro Carrión de Valladolid, con el equipo de la película, encabezado por su directora Judith Colell
- Un thriller histórico, con Miki Esparbé, María Rodríguez Soto y Asier Etxeandía, entre otros, que llegara a los cines el 12 de diciembre
RTVE ha celebrado este sábado su primera gala de estreno de esta 70ª edición de la Seminci, para presentar ‘Frontera’, de Judith Colell. El acto estuvo presentado por el subdirector de Cine de RTVE, Gervasio Iglesias, y contó con la presencia de su directora, Judith Colell, sus actores, María Rodríguez Soto, Asier Etxeandía y Miki Esparbé. Este sábado también se presentó en sección oficial del certamen la película participada por RTVE 'Subsuelo', de Fernando Franco, un preestreno que contó con la asistencia de la consejera de la Corporación Angélica Rubio.
‘Frontera’, participada por RTVE, es un thriller histórico protagonizado por Miki Esparbé, Maria Rodríguez Soto, Asier Etxeandia, Bruna Cusí y Jordi Sánchez, Kevin Janssens y Joren Seldeslachts que ha participado en la Sección Oficial de esta Seminci fuera competición.
Una historia ambientada en 1943. Franco ha bloqueado el paso de refugiados que huyen de la represión nazi por Los Pirineos. En la aduana de un pueblo fronterizo, Manel Grau, un funcionario con un pasado republicano, decide contravenir las órdenes ayudado por Juliana, una vecina del pueblo, y Jerôme, un pasador francés. Entre todos inician una cruzada para ayudar a huir de la guerra a tanta gente como sea posible.
RTVE en la Seminci
RTVE se ha volcado con esta nueva edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Parte de su programación se hará desde allí y sus programas de cine pondrán el foco en este evento.
Además,presentará en el certamen 11 títulos participados y celebrará dos galas para presentar su cine participado: además de ‘Frontera’, este domingo estrena ‘Leo & Lou’ de Carlos Solano. Y el viernes 31, el documental ‘David Delfín. Muestra tu herida’, de César Vallejo de Castro, Ángela Gallardo y Rafa Muñoz sobre el fallecido icono de la moda española. El trabajo opta al premio Doc España.