RTVE presenta 'Frontera' en su primera gala de estreno de la 70ª Seminci

RTVE ha celebrado este sábado su primera gala de estreno de esta 70ª edición de la Seminci, para presentar ‘Frontera’, de Judith Colell. El acto estuvo presentado por el subdirector de Cine de RTVE, Gervasio Iglesias, y contó con la presencia de su directora, Judith Colell, sus actores, María Rodríguez Soto, Asier Etxeandía y Miki Esparbé. Este sábado también se presentó en sección oficial del certamen la película participada por RTVE 'Subsuelo', de Fernando Franco, un preestreno que contó con la asistencia de la consejera de la Corporación Angélica Rubio.

Photocall de 'Subsuelo', de Fernando Franco, también ayer en el certamen PHOTOGENIC

‘Frontera’, participada por RTVE, es un thriller histórico protagonizado por Miki Esparbé, Maria Rodríguez Soto, Asier Etxeandia, Bruna Cusí y Jordi Sánchez, Kevin Janssens y Joren Seldeslachts que ha participado en la Sección Oficial de esta Seminci fuera competición.

os protagonistas de 'Frontera', Miki Esparbé, María Rodríguez Soto y Asier Etxeandia, con la directora Judith Collel PHOTOGENIC

Una historia ambientada en 1943. Franco ha bloqueado el paso de refugiados que huyen de la represión nazi por Los Pirineos. En la aduana de un pueblo fronterizo, Manel Grau, un funcionario con un pasado republicano, decide contravenir las órdenes ayudado por Juliana, una vecina del pueblo, y Jerôme, un pasador francés. Entre todos inician una cruzada para ayudar a huir de la guerra a tanta gente como sea posible.