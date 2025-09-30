RTVE.es estrena el tráiler de 'LEO & LOU', una divertida comedia dirigida por Carlos Solano
- Una feel-good movie para todos los públicos protagonizada por Isak Férriz y Julia Sulleiro
- Cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el 7 de noviembre
RTVE.es estrena el tráiler de LEO & LOU, el debut en el largometraje de Carlos Solano (nominado al Goya por el cortometraje Extraños en la carretera), una entrañable y divertida feel-good movie para todos los públicos, está protagonizada por Isak Férriz (El cuerpo en llamas) y la debutante Julia Sulleiro. Completan el reparto Manuel Manquiña (Airbag) y Marta Larralde (Olympo) y cuenta con las colaboraciones especiales de María Pujalte (Vota Juan) y Maggie Civantos (Vis a Vis).
Será la película de inauguración del Just Film International Competition Programme, dentro de la 29ª edición del Black Nights Film Festival de Tallinn. También podrá verse en la Seminci y se estrenará en cines el 7 de noviembre.
Rodada en diversas localizaciones de Galicia, y escrita por Carlos Camba Tomé y Carlos Solano, LEO & LOU combina humor y emotividad en una aventura que transformará tanto a sus protagonistas como a los espectadores.
Una niña fugada y un tipo gruñón
Con apenas 10 años, Leo se fuga de un centro de acogida. En su camino se cruza con Lou, un tipo gruñón, experto en meterse en líos. Lou cree que le hace un favor llevándola de vuelta a casa, pero Leo le ha convertido, sin saberlo, en su compañero de fuga rumbo a una competición de pesca. Así comienza el viaje de esta peculiar pareja: una niña que no habla y un hombre que no quiere escuchar. Juntos emprenderán una divertida e inesperada aventura que les cambiará la vida para siempre.
En palabras del director Carlos Solano: "LEO & LOU es una fábula accesible a públicos de todas las edades, donde los personajes protagonistas no parecen encajar muy bien en la sociedad. Sin embargo, a pesar de que ambos tienen dificultades para establecer relaciones con otras personas, el azar les lleva a encontrarse y la necesidad, a tener que entenderse y complementarse, creando así un vínculo tan fuerte como sorprendente. La película usa el viaje como un reflejo visual del mundo interno de sus personajes, en una travesía por carretera y mar, cuyo destino realmente no es un lugar físico, sino el encuentro con uno mismo y con los demás".
"La historia arranca cuando Leo -al igual que Lou en su día- se escapa. La niña, armada con la vieja caña de pescar familiar, trata de ir a una competición de pesca. Esa huida, en el fondo, es una búsqueda: la búsqueda de un lugar en el que realmente encaje, la persecución de un nuevo hogar. Lou es un nihilista parco en palabras y Leo... Leo es muda. Sin embargo, a pesar de que ambos tienen dificultades para establecer relaciones con otras personas, entre ellos conectan, se apoyan y consiguen crear una unión muy especial", concluye el director.
LEO & LOU es una producción de Zeta Cinema, Zeta Audiovisual, Aurora Audiovisual AIE y Frida Films, en coproducción con la británica Lunatica Limited y la rumana Motion Picture Management en asociación con LipSync y Richmond Pictures. Producida por Antonio Asensio, Miriam Rodríguez, Paloma Molina, Luisa Romeo, Miranda Ballesteros y Rodrigo Ruiz-Tarazona. Cuenta con la participación de RTVE, CRTVG y NETFLIX; con financiación del ICAA, ICO y Xunta de Galicia; con el apoyo de Europa Creativa MEDIA y la colaboración de la Comunidad de Madrid. Filmax se encarga del estreno en cines de España y de las ventas internacionales.