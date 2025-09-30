RTVE.es estrena el tráiler de 'LEO & LOU', una divertida comedia dirigida por Carlos Solano

RTVE.es estrena el tráiler de LEO & LOU, el debut en el largometraje de Carlos Solano (nominado al Goya por el cortometraje Extraños en la carretera), una entrañable y divertida feel-good movie para todos los públicos, está protagonizada por Isak Férriz (El cuerpo en llamas) y la debutante Julia Sulleiro. Completan el reparto Manuel Manquiña (Airbag) y Marta Larralde (Olympo) y cuenta con las colaboraciones especiales de María Pujalte (Vota Juan) y Maggie Civantos (Vis a Vis).

Será la película de inauguración del Just Film International Competition Programme, dentro de la 29ª edición del Black Nights Film Festival de Tallinn. También podrá verse en la Seminci y se estrenará en cines el 7 de noviembre.

Rodada en diversas localizaciones de Galicia, y escrita por Carlos Camba Tomé y Carlos Solano, LEO & LOU combina humor y emotividad en una aventura que transformará tanto a sus protagonistas como a los espectadores.

Fotograma de 'LEO & LOU'