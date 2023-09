'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler conversa amb Cristóbal Garrido, més conegut com Sharonne. Actor, cantant, i ballarí, parla de temes personals i de la seva professió. El seu amor per l'espectacle i sobretot, pel cabaret el va conduir a convertir-se en drag queen, i alhora, es va convertir en guanyadora del certamen Drag Race Espanya.

A Cristóbal Garrido li apassiona el món de l'espectacle RTVE

Cristóbal Garrido va néixer a Sabadell, on encara viu. Va cursar estudis de Formació Professional d'auxiliar administratiu, però ben aviat es va adonar que la seva passió era el món de l'espectacle. Per aquest motiu, es va apuntar a fer teatre amateur i va començar una carrera que, com la de tots els artistes, ha tingut alts i baixos.

Una de les primeres feines va ser amb la companyia Las Calígulas, amb qui va emprendre una gira per Alemanya. Tot i que ha tingut moltes oportunitats de treballar fora de casa, sempre li ha agradat estar aquí.

Sharonne va participar al Benidorm Fest SERGi PANZO

A 'Noms propis', explica que ha rebutjat feines per cuidar el seu pare quan estava malalt d'Alzheimer. Té clares les seves prioritats i és dels que pensa que els trens només passen una vegada. També explica com ha viscut la seva homosexualitat amb la seva família i com ho van entendre els seus pares.

La participació en el Benidorm Fest ha obert moltes portes a Cristóbal Garrido, o més aviat a Sharonne, un personatge que triga tres hores a crear per l'àrdua caracterització entre estilisme i perruqueria.