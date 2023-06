'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversarà amb la periodista i ex-corresponsal de TVE Anna Bosch. Abans que el periodisme, la seva passió ha estat sempre viatjar i conèixer món. L’hem coneguda com a corresponsal a Moscou, Washington i Londres, fent cròniques entrevistes i reportatges de tot tipus. Darrerament, ha participat d’especialista en diversos esdeveniments internacionals. L’últim ha estat com a comentarista en la coronació del Rei Carles III d’Anglaterra.

Recentment ha participat en l'operatiu de la coronació del Rei Carles III d'Anglaterra RTVE CATALUNYA

De joveneta no tenia molt clar a què es volia dedicar i quan va finalitzar batxillerat va aprofitar un any sabàtic per estudiar i aprendre idiomes. No va ser fins mesos més tard que es va decidir a estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva primera feina va ser a la ràdio. Ens explicarà els cops de sort que ha tingut i l’han dut a dedicar-se al que més li agrada, explicar històries des del lloc on passen.

Des de sempre li ha agradat explicar històries des del lloc on passen RTVE CATALUNYA

Al programa 'Noms propis', l’Anna Bosch també confessarà obertament que ha patit una depressió. Després de superar la malaltia, ha decidit compartir-ho per ajudar amb la seva experiència a d’altres persones que puguin haver passat pel mateix.