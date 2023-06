'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversarà amb Coco Comín. És tota una institució en el món de la dansa. Responsable de versions de musicals d'èxit com 'Chicago' (1996), 'Grease' (2011), i Fama (2021), la seva carrera ha estat reconeguda amb diferents premis. Un dels que li ha fet més il·lusió ha estat el de la Crítica Teatral de Barcelona al millor espectacle musical per 'Chicago'.

Nascuda a Barcelona, Rosa Maria Comín compta amb una llarga trajectòria professional com a professora, coreògrafa i directora de teatre musical. Des de ben petita es va començar a identificar amb el nom de Coco, i així la coneixem. Compagina la docència amb la direcció i coreografia de teatre musical.

Va estudiar a l’Institut del Teatre amb el coreògraf Joan Magrinyà, que la va fitxar per ballar amb el quadre del Liceu, sense fer-li cap càsting, un procés que a ella tampoc li agrada i descobrirem perquè.

L'escola Coco Comín és avui un referent en la formació de nous artistes de comèdia musical, per on passen més de 1200 alumnes cada any.

Repassarà la seva trajectòria professional. Ens parlarà a 'Noms propis' del seu pas al talent show 'Operación triunfo' i de 'Memory', el musical que va fer l’any 1991 i va tenir una gran repercussió mediàtica.

Actualment, està preparant un musical sobre la vida de Lola Flores, un projecte que va començar fa 4 anys del qual se sent molt orgullosa i també l’il·lusiona molt.