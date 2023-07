Per primer cop, una televisió pública ha retransmès el Pride! BCN. Amb el programa especial 'Orgull! 2023!', RTVE Catalunya fa història sumant-se a i visibilitzant les reivindicacions que protagonitzen aquesta festa anual de la comunitat LGTBIQ+, en directe, des de la plaça Espanya de Barcelona. La nostra presentadora Tània Sarrias i la cantant Sharonne van conduir aquest especial que recollia el lema de la manifestació "L'Orgull de les nostres vides: fer anys, acompanyant-nos, és créixer" i que va dedicar especial atenció a les persones grans dels diferents col·lectius LGTBIQ+. L'activista Paulina Blanco, una de les més veteranes en la lluita dels drets LGTBIQ+, va passar pel set de RTVE Catalunya i va demanar més visibilitat, protecció i reconeixement per a aquestes persones que pateixen més discriminació a causa de la seva edat avançada.

La comunitat LGTBIQ+ no abaixa la guàrdia

Després d'anys d'avanços i conquestes, els representants dels col·lectius LGTBIQ+ han recordat la importància de continuar sortint al carrer per visibilitzar i normalitzar la diversitat sexual i d'identitat de gènere. Malgrat els drets adquirits, l'organització del Pride! BCN denuncia que les amenaces a aquest col·lectiu han augmentat i els seus drets tornen a estar vulnerats i qüestionats.

El Pride de Barcelona es va celebrar per primer cop l'any 2008, però la capital catalana va acollir en 1977 la primera manifestació a Espanya a favor dels drets dels homosexuals. Aleshores, es van concentrar unes 4000 persones, que van ser dissoltes per la força. Actualment, aquesta celebració i lluita per la diversitat sexual, és la més popular i nombrosa del Mediterrani i hi participen més de 35 entitats socials.