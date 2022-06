No hace tanto tiempo, hubo una España en blanco y negro donde desear y amar diferente era un delito. Una época oscura en la que quienes se atrevían a vivir en la disidencia sexual, mostrando quienes eran, cómo amaban y a quienes deseaban, podían acabar siendo castigados con penas de cárcel.

El documental La memoria homosexual, que emite este miércoles Documaster con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, rescata del olvido las experiencias y los testimonios de aquellas personas que han lucharon por los derechos y la visibilidad homosexual durante los últimos 50 años, desed la grisácea España franquista, hasta nuestros días. Un documental que también está disponible en RTVE Play y que puedes ver aquí.

El movimiento LGTBI: de la represión al color

Junto a ellos, el relato avanza hacia los periodos de mayor lucha social, con la Amnistía de 1977 y las primeras manifestaciones LGTBI de España en Barcelona (1977) y Sevilla (1978) que tuvieron su consecución en 1979, la despenalización de la homosexualidad. Un paso determinante, pero dejaba muchas heridas por cerrar y estigmas que superar.

01.26 min No es una fecha conocida para el colectivo LGTB, pero supuso la primera piedra para "legalizar" la homosexualidad en España. Hace 40 años, el 26 de diciembre de 1978, la democracia "rudimentaria" se hacía un poco más democrática con la modificación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Aquella norma franquista de 1970 era la que convertía la homosexualidad en un delito y la que iba a modificarse en 1978, para que el 26 de diciembre se convirtiese en una fecha clave para el colectivo LGTB en España. El texto se publicó oficialmente el 11 de enero de 1979 para legalizar la homosexualidad en España, aunque no acabaron con ella las detenciones. La ley no se derogaría finalmente hasta 1996, apenas una década antes de que se legalizase el matrimonio igualitario.

Más de medio siglo después el arcoíris de la libertad, el respeto y la tolerancia brilla en la sociedad española, pero eso no significa que no estemos obligados a cuidarlo, mantenerlo y recordar la lucha. La memoria homosexual, el documental que podrá verse este miércoles 29 de junio a las 22.00h en el Documaster de La 2, pone de manifiesto la necesidad de no olvidar la lucha que nos ha permitido que el amor y el deseo no entienda de etiquetas, ni leyes.