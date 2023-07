19:35

"Solo pido que no retrocedamos, virgencita que no me quiten lo que hemos conquistado. Vivo en Móstoles y este año ya no han puesto la bandera LGTBI", es uno de los testimonios de los participantes de la marcha, donde se ven muchas pancartas con el lema "Vota con Orgullo". Informa Marta Rey.