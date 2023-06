El lema del Orgullo LGTBI+ 2023 ha quedado opacado por la actualidad política. Durante la manifestación estatal del próximo sábado no será “Abrazando la diversidad familiar: iguales en derechos” la frase que encabece la marcha, sino "Por nuestros derechos, por nuestras vidas y con Orgullo". Un cambio que llega antes de las elecciones del 23J y con el objetivo de hacer frente a las “amenazas” de la derecha y la ultraderecha en las últimas semanas, según los organizadores del evento. Las familias, no obstante, dicen sentirse “relegadas”.

Para la asociación de familias LGTBI Galehi “a Vox se le ganará en las escuelas y en los institutos”, por lo que lamentan que, en el año temático a la diversidad familiar, la organización el Orgullo haya decidido no ponerla “en primer lugar”. “Somos punta de lanza del activismo y objetivo fundamental para los radicales”, pero “se ha preferido dar preponderancia a los políticos antes que a madres, padres y chiques”, opinan en referencia a quienes caminarán tras la pancarta inicial.

Mientras tanto, señala a RTVE.es el presidente de Galehi, Pedro Fuentes, sus familias continúan enfrentándose a prejuicios y estereotipos, pasando por la burocracia poco inclusiva, el acoso escolar o la invisibilidad en los libros de texto. "Somos una realidad y queremos igualdad", insiste ante estas problemáticas, razones por las que la marcha del Orgullo llega con 12 reivindicaciones centradas en los hogares diversos y que, aunque la "política" haya cambiado su cabecera, consideran que no deben olvidarse. “Las familias tienen que estar visibles y protegidas”, señala también la presidenta de la Federación Estatal LGBTI+, Uge Sangil.

Mejoras en los procesos de adopción y acogida

Las dos primeras reivindicaciones de las familias LGTBI+ no son específicas del colectivo, sino que afectan al conjunto de la población. Solicitan mejoras en los procesos de adopción, que en España suelen variar entre los cinco y los ocho años de espera dependiendo de la comunidad autónoma, pero también en la acogida familiar, pues más de 16.000 niños viven en centros residenciales sin disfrutar de un hogar, según datos del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.

Cuando son acogidos, además, denuncian que las resoluciones de patria potestad no son "ágiles" y afectan especialmente a los menores. "No se trata de que no haya familias esperando, sino de que no haya niños", destaca al respecto Fuentes, quien defiende que "el interés del menor tiene que ser real" y no meramente "un papel".