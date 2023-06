Este domingo 18 de junio se cumple un año desde que se conmemoró por primera vez el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, la jornada de reflexión y diálogo creada por Naciones Unidas ante la “preocupante” oleada de xenofobia, racismo e intolerancia que se está viviendo a nivel mundial. Una amenaza para los valores democráticos y la paz, advierte la ONU, que ha avivado el debate sobre los límites a la libertad de expresión y la mejor forma de acabar con el incendiario odio.

Ciertamente, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 20 de la Constitución española especifica que encuentra una línea roja especialmente en el respeto al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la infancia. El derecho internacional, por su parte, también defiende que dicha libertad no justifica la incitación a la discriminación y la violencia, por lo que permite que las "formas más severas del discurso de odio" sean sancionadas.

Pero el castigo jurídico del discurso del odio no tiene cabida en la mayoría de los casos en una sociedad democrática, defiende el doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia Germán Teruel. "Por muy intolerante que sea, por mucho que nos repugne y por mucho que contravenga nuestro ideal de igualdad, hay que protegerlo para no cercenar el pluralismo", aunque eso no significa "darlo socialmente por bueno ni santificarlo", ni tampoco dejar de sancionar los casos más graves.

"Para luchar contra los discursos de odio es mejor actuar en clave ética", comparte también el profesor de Filosofía de la Universitat de València Pedro Pérez Zafrilla. El docente sugiere que la solución pasa por educar en las virtudes "de la lucidez y la cordura". Se trata, dice, de formarse un espíritu crítico y aprender "a rechazar que se pueda ganar reputación y estatus mediante la denigración de personas o grupos". Una misión compleja que requiere el esfuerzo de toda la sociedad y que, además, se encuentra con dificultades como la falta de consenso en torno a qué es el discurso de odio.

¿Qué son realmente los discursos de odio?: origen e incidencia No existe una definición universal de discurso de odio en el derecho internacional, pues el concepto todavía se continúa debatiendo. En el lenguaje común, sin embargo, la ONU explica que la expresión hace referencia a cualquier tipo de comunicación que ataca o discrimina a una persona o grupo basándose en "factores de identidad" como la raza, la religión, la orientación sexual o el género, descripción similar a la que ofrece la Comisión Europea. “Buscan presentar como una amenaza a grupos de la sociedad“ En general, los expertos entrevistados por RTVE.es coinciden en señalar que pueden identificarse igualmente por una serie de características generales, siendo la más clara que "buscan presentar como una amenaza a grupos de la sociedad", explica Pérez Zafrilla. Lo hacen estableciendo una "asimetría insalvable" entre los "odiados" y el resto con el ánimo de generar violencia y "ganar poder" mediante la denigración de colectivos vulnerables. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los discursos de odio siempre han estado presentes a lo largo de la historia. Si bien reconoce que el anonimato de las redes sociales, la pandemia de coronavirus y el ascenso de la extrema derecha los han exacerbado, el responsable de investigación del Institut de Drets Humans de Catalunya, Karlos Castilla, apunta a la existencia de un gran, complejo y antiguo "iceberg" bajo ellos. "Siempre se ha degradado como ciudadanos de segunda a una parte de la población, cargamos con muchos prejuicios y estereotipos que nos hemos parado a cuestionar", asegura. Y ahora, cuando es más sencilla su difusión, salen rápidamente a la luz. Instagram publica nuevas medidas que permitirán combatir el discurso de odio Según el Centro para Contrarrestar el Odio Digital, las redes sociales cada vez están más plagadas de mensajes, hashtags y vídeos con contenidos incendiarios y discriminatorios. Solo en seis semanas, los investigadores llegaron a contabilizar más de siete millones de impresiones en contenidos antisemitas en inglés. En menor tiempo, en tres semanas, observaron en 2022 que similares contenidos contra las personas musulmanas habían sido consumidos al menos 25 millones de veces. Desde hace tres años el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia también monitoriza a diario el discurso de odio en España en cinco redes sociales. Su último boletín abarca los pasados meses de marzo y abril y destaca que en nuestro país prevalece especialmente el discurso islamófobo (26%), que ha aumentado tres puntos porcentuales. También ha crecido en dos puntos el discurso contra las personas afrodescendientes (20%) y en cinco el xenófobo contra las latinoamericanas (10%).