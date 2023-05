Las armas legales para que los delitos de odio no queden impunes: "Muchos no se denuncian, son invisibles"

Los insultos racistas contra Vinicus Jr. durante un partido el pasado domingo ha abierto el debate sobre si existen herramientas legales suficientes para evitar que los delitos de odio queden impunes. De momento, el caso del futbolista del Real Madrid ha tenido consecuencias para el Valencia C.F., que deberá cerrar Mestalla parcialmente y pagar una multa. Asimismo, un juzgado ha abierto una investigación y tres personas han sido detenidas.

Fuera del foco mediático esta semana también hemos conocido que Pedro, un hombre que trabajaba en un restaurante de León, fue despedido por ser gitano. A él, la justicia le acaba de dar la razón. Ambos casos son presuntos delitos de odio y, pese a las diferencias -el primero se ha visto en todo el mundo por televisión y el segundo se ha producido en un entorno laboral privado-, puede decirse que se ha actuado contra ellos.

"Tenemos los mecanismos para perseguirlos en todos los ámbitos, no solo deportivos", afirmaba este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Pero, ¿cuáles son esos mecanismos?

De sanciones administrativas a cuatro años de prisión

Frente a los delitos de odio pueden pedirse sanciones y penas mediante la vía administrativa, como por ejemplo a través de la ley de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que aplica la Comisión Estatal Antiviolencia, pero también por la vía penal en aplicación del artículo 510 del Código Penal, que castiga los delitos de odio con entre uno y cuatro años de prisión.

Además, el 30 de junio de 2022 fue aprobada en el Congreso la ley para la igualdad de trato y la no discriminación, mejor conocida como 'ley Zerolo'. "Esta es una ley de garantías", explica a RTVE la jurista especializada en lucha contra la discriminación Selene de la Fuente García, quien desde la Fundación del Secretariado Gitano llevó la defensa de Pedro tras su despido.

"La norma propone una serie de sanciones para conductas discriminatorias y recoge todos los ámbitos posibles: empleo, sanidad, educación, establecimientos, acceso a bienes y servicios...", continúa la abogada, que recuerda que hasta hace poco muchas de las conductas discriminatorias que ocurrían no podían denunciarse "si no tenían la gravedad suficiente para ser un delito, es decir, no estaban tipificadas en el Código Penal".