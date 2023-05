El sustantivo de "familia" cobra más sentido en plural. Así lo reconoce la Organización Mundial de las Naciones Unidas en su Día Internacional de las Familias, conmemoración que viene celebrándose cada 15 de mayo desde 1994, pero que ha ido dejando atrás el singular en los últimos años para incluir la gran diversidad de modelos familiares. Una realidad social cada vez más visible y apoyada frente a la que aún existen multitud de prejuicios, estereotipos y trabas burocráticas.

Así lo denuncia la directora de la Unión de Asociaciones Familiares​, Amaia Echeverría. Con la ley de familias todavía en trámites de enmiendas, norma que prevé reconocer legalmente a hogares como los LGTBI+ o los de acogida y los enlazados, Echeverría advierte que "queda mucho por hacer". Aunque "hemos evolucionado enormemente como sociedad", opina que se debe "luchar" hasta que las necesidades y particularidades de cada una de las familias tengan respuesta.

En la realidad de la diversidad se encuentran también las familias numerosas, las migrantes, aquellas en las que uno o varios de sus miembros tienen discapacidad y las monoparentales. A este último colectivo pertenece Alicia González, mamá de un pequeño de cinco años y miembro de la Asociación Madres Solteras por Elección. En su caso ha encontrado inconvenientes desde en la declaración de la renta hasta en comentarios despectivos sobre su modelo de familia.

"Parece que nuestros hijos no se merezcan lo que tienen las demás familias", pero "no son ciudadanos de segunda", defiende González. Un sentir que comparten de forma similar algunos de los hogares diversos que han hablado con RTVE.es para reivindicar la inclusión y, sobre todo, poner voz y rostro al amor, el elemento esencial, coinciden, que debe constituir las familias.

Paniagua siempre quiso tener una familia. Cuando fue consciente de su orientación sexual, sin embargo, desechó la idea. " Al ser gay di por hecho que no iba a tener hijos nunca ", pero "hoy día no puedo concebir mi vida sin mi marido y mi niña, son todo por lo que he luchado", celebra. Tras descartar la adopción nacional por los plazos "desorbitados" y la internacional por la "discriminación" homófoba de ciertos países , la pequeña nació en Canadá, donde la gestación subrogada es legal si la gestante no recibe compensación económica. Un método polémico frente al que Paniagua pide principalmente "respeto" y escuchar las distintas voces. "Cada uno es libre de opinar", pero ningún niño merece ser parado por la calle para cuestionar sus orígenes e increpar a sus progenitores por ello.

También confirma la existencia de ese tipo de "encontronazos" Omar Paniagua, padre de una niña de año y medio y miembro de la asociación estatal de familias homoparentales Galehi. En su caso las reacciones de los viandantes se han limitado a "miradas", pero no es infrecuente que otros hogares de la organización denuncien faltas de respeto. No obstante, sí lamenta igualmente problemas con la burocracia : " Aparezco como madre de mi hija en lugar de su padre ".

Para poder inscribirse en el libro de familia y que ambas tuvieran "los mismos derechos a nivel legal", Quijada y Mallenco debían estar casadas. "Si no mi pareja tendría que haber pasado por el proceso de adopción de la niña", situación que califican de "injusta" y a la que se suman las actitudes cotidianas de "gente cazurra". Aunque el matrimonio asegura estar feliz e integrado en su entorno, también admite haber vivido momentos incómodos: desde preguntas sobre el padre de la niña hasta interrogaciones a la menor sobre su "verdadera" madre . "Mi hija, harta, ha llegado a decir 'en la barriga me llevó mi mami, pero mi mamá llevó ocho meses en el corazón".

"Mi concepto de familia era el tradicional" y, si no hubiese contado con apoyos como el de su padre, asegura, quizás su vida hoy día sería muy diferente. "Habría desechado la idea de tener una familia, no habría tenido la valentía de ser feliz ", expresa. Valentía porque, en pleno siglo XXI, muchos hogares homoparentales continúan enfrentando miradas, comentarios y obstáculos administrativos. " Ahora nos reímos, pero nos han llegado a hacer mucho daño ", cuenta.

Los progenitores de acogida transitan por muchas incertidumbres , como la de la aceptación de los menores en su nuevo entorno, pero para la presidenta de Familia Acoge todas merecen la pena por historias como la de Raúl, un joven de la asociación que fue acogido a los cinco años. Aunque confiesa a RTVE.es que no ha tenido una vida fácil, pues el miedo le ha acompañado, ahora va a la universidad y siente que "casi todo" lo que ansiaba "ha sido posible" gracias a su familia de acogida. "No debería haber ningún niño en un centro", concluye el joven.

Madres y padres solteros: "Mi hijo no tiene ninguna carencia de figura paterna"

Según la última Encuesta Continua de Hogares del INE, en España hay 1,9 millones de hogares monoparentales, y más del 80% están sustentados por mujeres. Este modelo de familia puede estar formado por diversos motivos que van desde la propia elección hasta la viudez, aunque todos ellos tienden a presentar vulnerabilidades. Se cree, de hecho, que hasta el 54,3% de las personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos está en riesgo de pobreza o exclusión social.

"Falta mucha corresponsabilidad social", asegura al respecto Alicia González , mamá de un niño de cinco años y miembro de la Asociación Madres Solteras por Elección. "Te dicen que como has elegido ser madre sola tienes que apechugar, pero yo no he elegido vivir apartada de la sociedad", añade. Para ella, ser parte de una familia monoparental significa necesitar apoyos específicos o inclusiones como la de añadir una casilla en la declaración de la renta para su tipo de maternidad. "Me siento muy discriminada. De bocas para afuera parece que ya estamos integradas, pero realmente no es así", insiste.

Pero González observa también la falta de integración de forma más directa en la calle. Durante años buscó "el pack de la familia feliz" que nunca llegó y decidió convertirse en madre a los 39 años tras "reeplantearse" su modelo de hogar y desterrar las "connotaciones peyorativas" sobre la maternidad en solitario con las que había crecido. Desde entonces ha recibido comentarios cuestionando su sexualidad, su "egoísmo" o animándole a esperar al hombre indicado por el bien de su vástago.

"Yo respondo que mi hijo no tiene ninguna carencia. Me he encargado de que tenga referentes masculinos y, si cuando sea mayor de edad quiere saber más sobre quién es su donante, su madre le ayudará", defiende. Sentir que comparte de forma similar Jaime Peñalba, padre soltero de una niña de tres años e integrante de la asociación Monopapis. En su caso, su hija nació fruto de la gestación subrogada en EE.UU. y asegura que mantiene tanto el vínculo con la gestante y la donante como la total transparencia con la pequeña: "Mi hija no tendrá la más mínima duda de quién es".

Peñalba se considera afortunado. Es padre soltero, pero cuenta con una gran red de apoyo familiar, un "halo" de personas que hizo que tuviese la seguridad suficiente para de lanzarse a la piscina de la paternidad en solitario, decisión que a muchos hombres -"sobre todo heterosexuales"- les cuesta tomar, ya sea a través de la acogida, de la adopción o de otros métodos. Él no lo ha sufrido en su empresa, pero "hay mucha gente que no entiende que un hombre se coja una baja de paternidad de 16 semanas o que pida las dos de lactancia para alimentar a su hijo", denuncia.