En España casi 147.000 niñas y niños migrantes se encuentran en situación irregular; es el dato que revela el informe 'Crecer sin papeles en España' elaborado por Save The Children, la ONG internacional de defensa los derechos de la infancia, junto con la Fundación por Causa. La mitad de estos tienen menos de 10 años y casi el 40% no ha cumplido los cinco años. Se calcula que la tasa de irregularidad es del 20,4%, es decir, uno de cada cinco niños y niñas migrantes se encuentra indocumentados, un dato que consideran "muy alarmante".

Sin papeles, los niños y niñas sufren una doble discriminación: primero por ser extranjeros y después por todas las trabas administrativas producidas por estar en esa situación. Según este estudio -el primero de estas características a nivel nacional y al que ha tenido acceso RTVE.es.- sufren enormes problemas por vivir esta realidad siendo tan pequeños y las consecuencias son tangibles: las familias se enfrentan a niveles más bajos de renta y a mayor riesgo de pobreza y exclusión.

"Vemos que se da una vulneración de derechos directa, en el sentido de que se enfrentan a muchos obstáculos en su educación como, por ejemplo, la obtención de un título una vez que han terminado de estudiar. Muchas veces no pueden acceder a la expedición del título oficial debido a esta irregularidad", explica a RTVE.es Jennfier Zuppiroli, una de las autoras del informe y experta en infancia en movimiento en la organización Save The Chilldren.

"De mis papeles depende el futuro de mi hija"

Sady tiene 15 años. Su madre, Elsa, vino a España hace 11 años y actualmente trabaja cuidando a una persona mayor. "De mis papeles depende el futuro de mi hija", relata a RTVE.es. Ellas son de Paraguay; primero emigró la madre, que tuvo que dejar a la niña con los abuelos porque no la pudo reagrupar hasta cinco años más tarde. "En cuanto arreglé mi residencia, fui a por ella, moví cielos y tierra hasta conseguir los papeles, pero vivimos siempre con incertidumbre", denuncia. Viven en Jaca.

Sady tiene 15 años y vive en Jaca con su madre Save the Children

La pequeña convive con el agobio permanente por los papeles. "Me recuerda una y otra vez que tenemos que renovar y me pide que investigue y averigüe que todo vaya bien", cuenta la madre de la pequeña. La adolescente ahora está estudiando, pero su futuro depende de si su madre mantiene el trabajo. "Al principio me decía, pero si he sacado buena nota, ¿por qué no puedo ir de excursión?" No podía entender el porqué de su irregularidad. Vuelve esa doble discriminación que les dificulta algo tan elemental como la posibilidad de poder viajar en una excusión.

"Un día, su colegio organizó un viaje a Francia, muy cerca de donde vivimos, pero Sady no pudo ir", cuenta su madre. Añade, que "cuando Sady le contaba a sus amigos que tenía problemas de papeles, le decían que fuese a la librería para arreglarlos". Hizo quinto y sexto sin papeles. Ahora estará regular el tiempo que duren los papeles de su madre.

Elsa vive con una doble preocupación, por ella y por el futuro de su niña. "Entiendo que es un país extranjero y que no es el mío; yo no pido que me regalen nada, de hecho nunca me han regalado nada, pero que lo pongan un poco más fácil", suplica la madre. "Si yo me quedo sin trabajo, esto puede afectar a mi hija que estudia. Me duele verla pasarlo mal. Siento constantemente una mezcla entre rabia e impotencia. Esta situación me duele. A ella la dejará marcada y no se le olvida", se lamenta.