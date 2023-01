La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) impulsará durante 2023 acciones en favor de la diversidad de las familias y su visibilización porque aún "queda camino por recorrer" hacia la igualdad plena.

La presidenta de la entidad, Uge Sangil, ha presentado este jueves esta iniciativa, que llevará el lema 'Familias LGTBI+ abrazando la diversidad', que se enmarca dentro del "año temático" 2023, la propuesta que esta entidad realiza anualmente para dar visibilidad a sus reivindicaciones.

Así, este 2023, la FELGTBI+ busca poner en el foco las diferentes familias que existen en la sociedad actual y que, según ha explicado Sangil, pasan por las parejas homosexuales, pero también por aquellas que forman, por ejemplo, tío y sobrino, o un grupo de amigos que se une.

Por su parte, Gabriel Santos, hijo de una familia homoparental, ha narrado en primera persona que los ataques a las parejas homoparentales u homomarentales “los sufren también sus familias, especialmente los menores”, por lo que a los hijos de familias LGTBI+ “nos hacen activistas desde pequeños, en la guardería, en el colegio, en el instituto etc”. “Los derechos son también nuestros derechos y los de toda la sociedad. Somos visibles en el día a día, al hablar de nuestra familia, al contar a amigos y amigas que nuestra familia es diversa y, a la vez, igual a cualquier otra familia”, ha relatado.

Además, Pedro Fuentes, miembro de la Comisión del Año temático de la Federación Estatal LGTBI+, ha recordado que “todas las personas LGTBI+, en cierta forma, formamos una gran familia. Y es que, vengamos de donde vengamos, casi todas compartimos un pasado común marcado por salir o no salir del armario, por el miedo a hacer daño a nuestra familia de origen o a ser rechazados por ella. Un pasado marcado por el estigma que aún vive en nuestras sociedades, por lo que este año temático ha de ser para todes, todas y todos”.

Esperanzas puestas en la 'Ley Trans'

La presidenta de la Federación ha destacado que muchas de las discriminaciones que hasta ahora sufrían las familias que no son tradicionales se van a eliminar con la 'Ley Trans' que se encuentra en tramitación en el Senado y, en este sentido, ha destacado el acceso a la reproducción asistida de parejas lesbianas, mujeres bisexuales o personas con capacidad de gestar. También la filiación de los hijos por parte de parejas lesbianas sin estar casadas, o que las parejas del mismo sexo no tengan que estar casadas para poder adoptar.

Sangil, que no prevé que haya sorpresas en la tramitación de la norma en la Cámara baja y espera que pueda aprobarse definitivamente en "dos o tres semanas", sí ha lamentado que en este texto no se haya recogido el reconocimiento y sus derechos a las personas no binarias o a las personas trans migrantes, que no llegaron a incluirse en la norma a pesar de las reivindicaciones del colectivo.

Según ha indicado, la intención era que esta ley se aprobara de forma urgente, pero ha asegurado que el colectivo seguirá luchando "para que en futuras legislaciones se puedan ampliar" esos derechos que no entraron en este texto.