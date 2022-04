El movimiento se originó en España en el año 2008 como parte de las actividades de los colectivos LGBT. Se instauró este día con el fin de lucha por un objetivo, visibilizar el papel de las lesbianas en el espacio público. Desde entonces se celebra este día en diversas partes del mundo para exigir la igualdad de derechos, eliminar los prejuicios y la homofobia existente entre la población. “El avance ha sido escasísimo en cuanto a visibilidad, así como nuestros compañeros homosexuales han conseguido tener referentes en muchos ámbitos política, cultura, deporte. Las lesbianas seguimos invisibilizadas.”, argumentaban en Wisteria Lane.

Según Wisteria Lane esta invisibilización está marcada por una cuestión de género. "La etiqueta lesbiana está como desvalorizada, despreciada. Para mí, tiene que ver un poco con la sexualidad. El sujeto de la sexualidad es el hombre y todo gira en torno a él. En la medida en que nuestras relaciones no incluyen a los hombres... pues es una orientación despreciada", defendía la vocal del grupo de Políticas Lésbicas de la Federación Estatal de Gays, Trasn y Bisexuales (FELGTB), Raquel Centeno.

En el Día de la Visibilidad Lésbica en 2022 rescatamos las diferentes voces de mujeres lesbianas que han dejado sus testimonios en los distintos programas de Radio Nacional. Con sus palabras reflejan la realidad del día a día del colectivo.

Cristina Peri Rosi tuvo que salir del armario en una época en la que el lesbianismo no estaba bien visto, aguantando los prejuicios de la sociedad. Y lejos de contar con el apoyo de sus amigos, los perdió : “Estuve un año sin verte porque no lo podía aceptar. Y yo le contestaba, Pero, si yo sé que tú eres heterosexual y lo acepto sin ningún problema. No tengo un shock porque tú seas heterosexual”.

Cristina Peri Rossi es una de las grandes escritoras de nuestra lengua y la reciente Premio Cervantes 2022 . Una mujer que reconoció durante su adolescencia que era lesbiana. Y que no ha tenido una vida fácil, a parte, de los exilios ha pasado épocas muy duras de su vida por su condición sexual . “Me fui a vivir con la mujer a la que amaba. Tenía 19 y nos fuimos a un barrio de clase media alta . Alquilamos un apartamento y teníamos que comprar el pan, la carne en otro barrio , porque no nos vendían ni el pan que se hacía un silencio alrededor” reconocía en los micrófonos de Las aceras de enfrente.

Situación de discriminación de las mujeres lesbianas con algún tipo de discapacidad

Ángeles Blanco es una mujer lesbiana con pluri discapacidad. Ella tiene una enfermedad degenerativa en los huesos y a su vez soriasis. Además, es sorda de ambos oídos y le ha sido detectado un trastorno de ansiedad generalizada. Esto no le ha impedido estudiar y lograr sus metas, pues es abogada y responsable de Derecho de Asesoría Jurídica de la Confederación ASPA. A pesar, del cargo de responsabilidad que ostenta, no lo ha tenido nada fácil en la vida. “Yo soy la diversidad dentro de la diversidad, porque sentía que no pertenecía a nada, que estaba en tierra de nadie”, afirmaba en Grandes Minorías. No solo en el tema laboral, también en sus estudios ha sufrido discriminaciones por sus minusvalías.

Además ha tenido que lidiar con el rechazo en su vida sentimental. “El hecho de tener una discapacidad, no me se veía que pudiera ser una mujer sexuada, ni se me daba la opción de tener una pareja seria”. Esto se debe a la sobreprotección que viene marcada por la sociedad que cuestiona el hecho de que sean “personas adultas”. Por otro lado, está presente la condición y orientación sexual de la mujer. Asimismo, añade que no puede disfrutar de su orientación sexual en igualdad de condiciones.