Construyendo memoria

Andrea Speck está rompiendo barreras en nuestro país a favor de las personas no binarias porque elle no se considera ni hombre ni mujer y hace unos años logró que en su pasaporte alemán se le indentificara con una X. Ahora ha ganado una sentencia del TSJA que obliga al Ministerio del Interior a que deje de ser considerado “hombre” en el Registro General de Extranjeros. Con ello se abre una brecha para el reconocimiento de las personas no binarias residentes en España.