El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado al registro de extranjería a inscribir a una persona no binaria de origen alemán, Andrea Speck con género "indeterminado". Esto ocurre tras la denuncia de Speck al estar ya reconocida de este modo en su país.

Andrea Speck, que ha celebrado esta decisión judicial, pionera en Europa, ha pedido que su caso no sea "excepcional". "Siento el peso de la responsabilidad, ya que quiero que todas las personas no binarias tengan pleno derecho a que le reconozcan su identidad", ha explicado.

Speck ha confesado también que le ha resultado "difícil" vivir esta última etapa, tras cuatro años esperando el pronunciamiento del TSJA, y que a veces ha estado cerca de abandonar por falta de "energía" y "paciencia".

Continúa la batalla con otras administraciones

Esta victoria no ha supuesto un triunfo definitivo, ya que sigue batallando con varias administraciones, como la Junta de Andalucía, al no ser reconocido como persona no binaria por el Servicio Andaluz de Empleo, aunque en 2019 ya le admitió como "género no especificado".

"Tiene una ley que no la están implementando en el ámbito de las administraciones", ha criticado sobre la política del Gobierno andaluz en referencia a la ley trans aprobada en 2014.

Speck asegura estar también peleando con Hacienda o la Seguridad Social, que le reconoce como mujer, al igual que con empresas privadas que utilizan la información registrada por la Policía para sus datos. "Todos tienen que aceptar que hay otras opciones, que no todos somos hombres o mujeres", ha recalcado.

En esta línea, ha criticado que la ley trans aprobada por el Gobierno español haya excluido a las personas de su condición, además de no haber estado "muy visibles durante el debate" de esta normativa.