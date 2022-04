Sólo se denuncian dos de cada diez agresiones de las que sufre el colectivo LGTBIQ+. Entre otras cosas, explica el activista Jesús Generelo, porque el nivel de aguante que se ha tenido ha sido altísimo. “Ser una persona en los márgenes de la sociedad, de lo que se entiende como una sexualidad correcta, conlleva unos niveles de discriminación y de violencia que se consideran normales. Y solo cuando esos niveles se superan en exceso, es cuando se reconoce esa violencia”.

Algunos de los protagonistas de Después de Samuel cuentan las agresiones que han sufrido y denunciado, la mayoría se han resuelto como delitos leves. Todos coinciden en que falta aún formación sobre diversidad en todos los ámbitos, desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la Judicatura, Médicos, Profesorado y la sociedad en general.

La policía nacional Elena Sánchez, de LGTBIpol recuerda que la policía es policía. “No somos jueces, no estamos para juzgar a la víctima en el momento que viene a poner la denuncia. No estamos para hacerla desistir de poner la denuncia . Estamos para recoger el testimonio de la víctima tal y como nos lo dice, tal y como nos lo indica, y si nosotros escuchamos que hay una motivación de prejuicio detrás, tenemos que profundizar en ello”.

Se siente a gusto, mimada, como en casa. Y pone en el móvil uno de sus últimos éxitos, “Por España” . Todas se parten al oír la letra. No quiere hacer esperar más tiempo al equipo y comenta que ya está perfecta, que no necesita peinarse, pero en peluquería no quieren renunciar a ella. “Nooooo”, le dicen con cara de “por favoooor”. Y se oye a la peluquera: “Este es mi momento”. Y ella acepta. No está de acuerdo con lo que se dice que es ser mujer o ser hombre. Y, por tanto, se declara no binaria .

Samantha Hudson: "Me renta más ser quién soy aún a riesgo de que me den una paliza o me maten" FÁTIMA HERNÁNDEZ

“ Me han agredido físicamente , me han agredido verbalmente y cuando vas por la calle vestida como a ti te viene en gana, pues por desgracia, estás expuesta a miradas y a comentarios”. Nos lo cuenta Samantha Hudson que provoca un efecto de atracción por donde quiera que pasa.

Ser un referente LGTBIQ+

Samantha y otros protagonistas de Después de Samuel son referentes LGTBIQ+, aunque inicialmente no tenían esa intención. Sólo querían vivir su vida como la habían elegido. Ahora son el espejo en el que se quieren mirar muchas personas que se sienten perdidas y solas.

Paco Tomás, director de "Wisteria Lane", el programa de contenido LGTBIQ+ de Radio 5, en RNE. DANIEL COLLADO

No tener referentes hizo que Paco Tomás, director de Wisteria Lane el programa de contenido LGTBIQ+ de Radio 5, de RNE, creciera pensando que era un monstruo y que su familia le odiaba. Era un niño de los años 70 y habla de una infancia llena de dolor.

No era como los demás, no había nadie en quien poder reflejarse para saber que no era el único que sentía como él. Por eso, cree que es necesario visibilizarse, sobre todo para que los que vienen detrás no pasen por el sufrimiento que a los de su generación les tocó vivir.

“Valeria Vegas: A veces, incluso pienso en todas aquellas que murieron y que fueron enterradas con un nombre que no les correspondía“

Por eso también se visibiliza la escritora y periodista Valeria Vegas que ha investigado sobre la vida de otras mujeres trans que les tocó vivir épocas terriblemente difíciles en nuestro país, en las que la única opción para sobrevivir era la prostitución y que soportaron humillaciones, desprecios e insultos por parte de la sociedad. Sus libros Vestidas de Azul y Libérate son de lectura obligada, de manual de cultura LGTBIQ+.

La escritora y periodista Valeria Vegas ha investigado sobre la vida de otras mujeres transexuales. FÁTIMA HERNÁNDEZ

Valeria Vegas asegura que aún queda mucho trabajo para lograr que la sociedad respete la diversidad con naturalidad, pero que es consciente de que se han dado grandes pasos. Asegura que basta con mirar unos años atrás, “a veces, incluso pienso en todas aquellas que murieron y que fueron enterradas con un nombre que no les correspondía porque fallecieron antes del año 2007, cuando se activa la Ley de Identidad de Género”.

Como ejemplo, nos cuenta que es partidaria de romper esquemas apropiándose de las palabras y los insultos. “Yo estoy muy a favor de adueñarme de maricón, travesti, puta, zorra, porque si tú te lo adueñas lo desbloqueas. Eso no quiere decir que no te pueda denunciar si tú me lo dices”.