Las banderas son importantes, sobre todo para algunos colectivos que se siente amparados bajo ellas, y en muchos casos representados por ellas. La bandera del arco iris, símbolo LGTBIQ+, tiene seis colores (primero fueron siete y luego seis) y cada uno tiene su significado: el rosa representa la sexualidad; el rojo, la vida; el naranja, la salud; el amarillo, el sol; el verde, la naturaleza; el turquesa, la magia y el arte; el azul o índigo, la armonía y la serenidad; y el violeta, el espíritu.

Hay otras banderas

Esta es la bandera que tiene una mayor aceptación, pero no es la única que existe. Jennifer Pellinen diseñó otra distinta -aunque comparte algunos códigos cromáticos- que juega con los distintos tonos que van del rosa al azul pasando por el morado: distintos matices de color para representar distintos matices sexuales y emocionales. "Diseñé la bandera porque no todas las personas transgénero son homosexuales y las tres franjas del centro, las de color morado, son el símbolo de la diversidad de la comunidad transgénero y de los otros géneros no binarios", dijo.

Bandera trans diseñada por Jennifer Pellinen agencias

Pero estas no son las primeras banderas trans, ya que se atribuye a Dawn Holland el diseño de la bandera del orgullo transgénero más antigua. Fue en 1991 y llevaba un triángulo invertido rosa sobre un fondo blanco y dentro de ese triángulo se interconectaban los símbolos de Marte y Venus, que se vinculan a lo masculino y lo femenino. Este simbolismo se repite en otras banderas, como la del orgullo trans israelí.