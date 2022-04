Voces trans visibles en RNE: "No tenemos por qué escondernos"

La activista trans estadounidense Rachel Crandall creó el 31 de marzo de 2014 el Día internacional de la visibilidad trans. Desde entonces se celebra este día que busca sensibilizar a la sociedad e instituciones. “No tenemos por qué escondernos y porque meternos en el armario. Nosotros decimos hasta aquí”, explicaba el presidente de la Asociación de Personas Trans de Canarias Yelko Fernández en una entrevista en Canarias mediodía por esta jornada en 2019.

“Yo lógicamente, como cualquier persona transexual, elige hasta donde quiere efectuar su cambio. En mi caso, yo llegué hasta donde me miraba en un espejo, me gustaba y dije ahora soy el hombre que tuvo que haber acompañado este cuerpo en toda mi vida”, añadía Fernández.

En el Día de la Visibilidad Trans en 2022 recuperamos las voces de diferentes personas trans que han dejado su testimonio en Radio Nacional de España en los últimos años. Reflexiones que nos acercan a la realidad de su día a día.

Menores trans, el reconocimiento

“Desde los siete u ocho años ya sabía que algo no iba. No sabía qué nombre darle. Sí que es cierto no tenía el nombre exacto. Sabía que era un niño y que el resto de la sociedad tenía que entenderlo como tal”, explicaba Alekai Hi, secretario general y coordinador de Transgirls España, en un programa de Por tres razones dedicado al Día del Orgullo de 2021 en Canarias. “No se lo comenté a mi familia hasta los 14 o 15 años, pero es por eso porque no había la información correcta que ahora mismo”.

En cuanto al desarrollo de Ley Trans en España y la inclusión de la infancia y la adolescencia apuntaba: “Todo lo que sea no contemplar a los menores para mí es un tipo de violencia porque lo que sufrimos los menores trans, cuando estamos en esa etapa y no tenemos ningún tipo de reconocimiento solamente lo sabemos nosotros y los sufrimos nosotros.