‘Españoles en conflictos’ viaja a Polonia, el país con menos derechos de Europa para el colectivo LGTBI, para descubrir, de la mano de los españoles que residen allí, cómo se convive con la homofobia. Varsovia, capital del país y refugio para muchos homosexuales de zonas rurales, y Cracovia, puerta de entrada a los municipios declarados zonas libres, serán dos de las paradas de Almudena Ariza.

‘La homofobia: Polonia’

Tres de cada cuatro personas LGTBI en Polonia han sufrido agresiones físicas, pero el 90% no se denuncian ya que no hay un crimen específico para ellas. Hace 5 años, la comunidad LGTBI no representaba un problema en la sociedad polaca o, al menos, no hay datos de que esto fuera así.

Pertenecer a una minoría nunca es sencillo, pero cuando el Gobierno de un país tacha a la tuya como una ideología dañina y la equipara con el adoctrinamiento soviético del estalinismo, es aún más complicado. Para el colectivo LGTBI, en Polonia la legislación es la más restrictiva de Europa, el matrimonio o la adopción para parejas formadas por personas del mismo sexo no está permitido, y las agresiones homófobas no están tipificadas como delito de odio.

Todo esto convierte a Polonia en el país con la legislación más restrictiva para el colectivo de toda Europa. En 2019, un tercio de los municipios del país llegaron a firmar un manifiesto en el que se declararon “zonas libres de ideología LGTB”.

Sergi, un valenciano que trabaja en Varsovia como administrativo y profesor de español; Carlota, gestora de proyectos en una multinacional; y Patryk, editor de vídeo y operador de cámara que vive en una localidad a hora y media de Cracovia, serán tres de los españoles que darán su testimonio.