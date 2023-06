Este 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI+, multitud de instituciones y administraciones públicas han colgado en sus fachadas banderas arcoíris en señal de apoyo al colectivo. Símbolos a favor de la diversidad, no obstante, que este 2023 se han visto reducidos como consecuencia de la entrada de Vox en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. El partido está incluso persiguiendo su retirada en muchos de estos lugares en los que está presente.

En las Cortes de Castilla y León, la primera institución que presidió Vox, la bandera no ha sido colocada por segundo año consecutivo, pero el PSOE ha colgado una en el balcón exterior de su grupo parlamentario. Un gesto ante el que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), ha advertido al grupo socialista que denunciará al portavoz del PSOE, Luis Tudanca, si no la quitan de las ventanas de sus despachos.

Tudanca, por su parte, ha dado una respuesta tajante: "No retirarán la bandera". "Cada bandera que intenten quitar, nosotros la colocaremos mientras quede un solo socialista en esta Cámara. Aquí estoy. No me van a amedrentar ni con amenazas ni con intentos de coacción", ha expresado al argumentar que Pollán "sabe que estas acciones son perfectamente legales", tal y como falló el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

“Ayer me amenazaron con mandar a los guardias de seguridad a retirar la bandera. Hoy me amenazan con llevarme a los tribunales por si poner la bandera LGTBI pudiera ser delito. Así estamos gracias a Feijóo y Abascal. Pues que sepáis que #labanderaLGTBInosequita pic.twitter.com/wr4GWZz5K2“ — Luis Tudanca (@luistudanca) June 28, 2023

El socialista ha manifestado que lo que le gustaría a Vox es "mandar a los 'grises'" a retirar la pancarta LGTBI de sus despachos porque su política se basa en ir "en contra de la diversidad" propios de una "derecha franquista, homófoba y racista", ha apostillado.

A estas horas, la pancarta LGTBI de varios metros de longitud aún cuelga de los despachos del grupo socialista en las Cortes, que anunció este martes que la mantendría hasta finalizar el Orgullo.

Otras instituciones sin bandera este Orgullo 2023 No cuelga la bandera del colectivo, sin embargo, en el edificio de Les Corts Valencianes, y tampoco ondea en el Parlament de Baleares. Una situación que se está repitiendo en "otros ayuntamientos gobernados por el PP y Vox", según ha denunciado la presidenta del Consell de Mallorca en funciones, Catalina Cladera. Algo similar ha pasado en el Ayuntamiento de Valladolid, donde el equipo de Gobierno conformado por PP y Vox ha decidido no colocar el emblema LGTBI+ en la Casa Consistorial, ante lo que los concejales de la formación Valladolid Toma La Palabra han colgado la bandera en la ventana de su despacho. En el Parlamento de Navarra, además, se ha desplegado una lona arcoíris que Vox ha exigido que se retire de forma "inmediata". Un Orgullo con 12 reivindicaciones para abrazar la diversidad familiar: "Somos una realidad y queremos igualdad" Ante la colocación de la bandera en el Parlamento Foral, donde Vox por primera vez está presente, su portavoz, Maite Nosti, ha denunciado el “uso partidista” de la Cámara “al dictado del lobby LGTBI” y ha considerado "especialmente grave” que ni siquiera se haya avisado a su agrupación parlamentaria de esta decisión, alegando “un acuerdo del 23 de enero de 2023, fecha en la que Vox no formaba parte de este Parlamento”. La bandera arcoíris tampoco no ha lucido este año, por primera vez en muchos, en la fachada del Ayuntamiento de Ciudad Real, y de este modo se ha hecho efectivo el acuerdo firmado entre PP y Vox para la gobernabilidad del consistorio, que contemplaba el cumplimiento de Ley de Banderas, que supone no poder colgar ninguna otra bandera que no sean las oficiales. Asimismo, en diversos ayuntamientos madrileños como Alcalá de Henares, Algete o Boadilla del Monte su alianza con Vox también ha llevado a los populares a eliminar la bandera arcoíris de los balcones, pero el PP ha decidido marcar distancias e iluminar por primera vez con los colores LGTBI+ su sede nacional en la calle Génova de Madrid.