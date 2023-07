RTVE Catalunya emet l'especial 'Orgull! 2023'

'Orgull! 2023' és un programa de producció pròpia del centre de RTVE Catalunya realitzat per Guillem Nualart i dirigit per Jero Rodríguez.

RTVE Catalunya celebra la diversitat amb el programa 'Orgull! 2023', una retransmissió especial del Pride Barcelona. Conduït per Tània Sarrias i Sharonne, pel programa desfilaran els protagonistes del Pride, a més d'activistes del moviment LGTBIQ+.

Tània Sarrias i Sharonne són les encarregades de presentar 'Orgull! 2023', el programa amb què RTVE Catalunya celebra la diversitat i que es farà especial ressò del lema de la manifestació d'enguany: 'l'Orgull de les nostres vides'. Pel set d'RTVE, situat a la plaça d'Espanya de Barcelona, hi passaran activistes, a qui preguntaran pel seu paper dins el col·lectiu, i la lluita lliurada per aconseguir drets i llibertats, així com persones grans LGTBIQ+. També tindrà un caràcter festiu i comptarà amb entrevistes i actuacions d'artistes que després veurem actuar a l'escenari del Pride, que animaran la festa i compartiran una estona amb Tània Sarrias i Sharonne.

Per completar la retransmissió hi haurà connexions en directe amb Mireia Alzuria a peu de manifestació, mentre que Jaume Borja recollirà testimonis des d'alguna de les carrosses del Pride.

'Orgull! 2023' s'emet el dissabte 15 de juliol a les 19:35h a La 2, RTVE Play Catalunya i el canal de YouTube de RTVE Catalunya. Els espectadors podran veure el programa seguir el programa a les xarxes socials amb l'etiqueta #OrgullRTVE.