'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler conversa amb Pere Estupinyà. Bioquímic i divulgador científic, dirigeix i presenta el programa 'El cazador de cerebros' a La 2 de RTVE. Al programa explica de forma entenedora, disciplines de les ciències aplicades per a tots els públics. També és autor de llibres i de l'obra de teatre 'Ménage à trois'.

Pere Estupinyà està de gira amb l'espectacle teatral 'Ménage à trois' RTVE CATALUNYA

Pere Estupinyà va néixer a Tortosa el 1974, però ha donat voltes pel món des de ben jove. Va estudiar Química a la Universitat de Tarragona i després de treballar en un laboratori en una empresa privada fent tasques de prevenció i riscos laborals, es va adonar que el que li agradava era la divulgació.

Va començar a treballar a La 2 de la mà d'Eduard Punset, amb qui va col·laborar al programa 'Redes'. A 'Noms propis' explica que en començar no tenia ni idea de com anava això de la tele i es va dedicar a fons a aquell nou projecte. Aquesta il·lusió és per a ell fonamental, creu que és tant important com el talent.

La divulgació científica és la seva passió RTVE CATALUNYA

Després de la primera experiència televisiva es va traslladar amb la seva parella als Estats Units, on va aconseguir una beca al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Després de separar-se va anar a viure a Nova York, on va escriure el llibre sobre sexe 'S=EX2: La ciència del sexe'. Tot i que en principi el va plantejar amb un enfocament acadèmic, va acabar tenint experiències sexuals de tota mena en primera persona i es va començar a transformar.

Ara viu a Madrid, però no definitivament perquè la seva parella treballa al Banc Iberoamericà de Desenvolupament i va canviant de ciutat. Tenen un acord, viuen on ella està destinada i ell es busca la vida com a freelance.