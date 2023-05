'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversarà amb Cristina Campos, escriptora i directora de càsting. També és la última finalista dels Premis Planeta amb la novel·la 'Historias de mujeres casadas', una obra que explica des del punt de vista de les dones, el món de les parelles i les relacions.

És molt observadora i sempre porta una llibreta i un bolígraf perquè li agrada veure i apuntar el que passa al seu voltant. Assegurarà que és una persona inquieta i sobretot, molt curiosa.

Cristina Campos ha estat finalista dels Premis Planeta amb la novel·la 'Historias de mujeres casadas' RTVE CATALUNYA

Ha viscut als estats Units i també a Alemanya, on va aconseguir una beca Erasmus. Tot i la dificultat de l’idioma, va estar uns anys treballant, perquè com reconeixerà, té facilitat per les llengües. Creu que moltes de les coses que li han passat a la vida han estat fruit de la casualitat. Un exemple és que si no hagués acceptat aquella beca per anar a Alemanya, probablement no hauria escrit la seva primera novel·la, que té una part autobiogràfica: 'Pan de limón con semillas de amapola' (2016), es va convertir en pel·lícula dirigida per Benito Zambrano l’any 2021.

Es va quedar tancada a l'ascensor el dia que tenia l'entrevista de feina amb Ventura Pons RTVE CATALUNYA

Quan va tornar d’Alemanya va començar a fer tasques de producció en el sector audiovisual, sobretot, en publicitat. Va acabar fent de directora de càsting, feina que no ha abandonat mai. I també escriu guions de cinema. Coneixerem algunes anècdotes com la que va tenir el dia de l'entrevista de feina a la productora del director Ventura Pons.