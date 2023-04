'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' dedica el programa d’aquesta setmana a la festivitat de Sant Jordi, parlarà de llibres i flors, i per suposat, de roses. També intentaran esbrinar si hi ha un llenguatge de les flors, i coneixerem l’origen d’aplegar llibres i roses en una festa.

L'espai sobre plantes i horticultura ens apropa a la Diada i s'interessa per saber d’on venen els milers, per no dir milions, de roses que es regalen cada any per Sant Jordi.

La María Gómez ens proposa a 'Va de verd' un Sant Jordi diferent, parlant de llibres, roses i rosers en un viver del Maresme, però també del poder comunicatiu de les flors. La Mabeline li explicarà què és el llenguatge de les flors. Parlaran també de com poden expressar el dol amb el Director General de Cementiris d’Àltima, Joan Ventura.

Un dels 'molys' del programa, el Jose, parlarà del lliri del Perú, i la Sara, de les floristeries Rossistirem, ens explicarà quina és la veritable rosa de Sant Jordi. El vessant literari el posaran les recomanacions de l’Aurea, de la llibreria Finestres de Barcelona amb l’escriptora Marta Orriols, i el seu llibre 'Aprendre a parlar amb les plantes'.

En aquest capítol, la María Gómez, es preguntarà com pot convertir-se en ‘influencer’ i l’ajudarà una amiga seva, la presentadora i monologuista Valeria Ros. Entre les dues ens explicaran què poden fer per arribar a ser creadores de tendències.