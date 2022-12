'Va de verd' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' s'interessa aquesta setmana en saber quines espècies de fruiters podem tenir a casa, i quins passos hem de seguir per tenir-los sans i donin molts fruits.

La María Gómez visitarà Miró Garden Orgànic, un centre de jardineria a Caldes de Montbui on el seu propietari, Xavier Miró, oferirà alternatives i consells per plantar un arbre al balcó, terrassa, o fins i tot, a jardins i superfícies més grans. Un exemple és la prospecció d'espècies que poden tenir els veïns de la comunitat, per replicar-ho al nostre espai i deduir si poden sobreviure millor.

El arbres fruiters, protagonistes a 'Va de verd' RTVE CATALUNYA

El programa ha visitat també el centre d'agricultura regenerativa de Peralada, Agroassessor, que de la mà d'en Martí Vila, ens ensenyarà com tenir una olivera a casa. Es tracta d’un arbre que requereix poca aigua, poques podes i poc adob. Podar-lo una vegada a l'any sense acumular humitat ni massa llum, és el millor consell.

El paisatgista Àlex Fenollar ens parlarà de la importància de tenir ocells al nostre jardí i els beneficis que comporta tenir-ne a prop, per tal de tenir un ecosistema viu. L'aficionat a la fotografia d'aus i biòleg, Iñaki Relanzón ens donarà algunes claus per atreure'ls, ja sigui deixant menjar o aigua, i fins i tot, posant algun niu exclusiu per a ells.

I amb els 'mollys' del programa els millors consells per podar i regar els fruits. Per una banda, en José Manuel Pérez ens farà un resum sobre com hem de podar els arbres i quina és la millor època de l'any per fer-ho, i es referirà als xucladors dels arbres.

En Jordi Bronsoms de Soljardi , ens ensenyarà a fer uns esqueixos i com empeltar els fruiters. I la Jeanette Ramírez farà una masterclass sobre com regar les plantes i què fer si els falta o sobra aigua.