Reciclatge i compost, aquesta setmana a 'Va de verd'

'Va de verd' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' ens proposa aquesta setmana els millors consells per a compostar. També aprendrem a transformar en un recurs per a les plantes aquelles deixalles que tenim per casa i suposen un impacte ambiental.

María Gómez visitarà les instal·lacions de l’entitat Abono Km0. Es tracta d’un projecte de compostatge col·lectiu on els ciutadans porten els seus residus orgànics per fer-ne compost, un fertilitzant extraordinari que potencia el creixement de les plantes i els pagesos anomenen ’or negre’.

El compost facilita que el substrat retingui l’aigua, i així s’utilitza menys quantitat d’adobs químics. Preparar-lo a casa és senzill, tal i com explicarà la Jazmín Marchese. Ens cal, això sí, una compostadora. En Xavi Miró, un dels molys, experts del Va de Verd, ens ensenyarà a fer-ne una amb materials reciclats.

Va de ver també serà a Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, per assistir a un taller de construcció de testos a partir d’objectes en desús. La Meritxell i la Romi integren amb aquestes classes les seves tres aficions: la jardineria, les manualitats i el reciclatge.

I, com a cada capítol, els molys del programa també compartiran els seus coneixements, trucs i consells perquè tinguem una vida més verda i més sostenible. Per exemple, amb el famós ‘youtuber‘ Iván Vázquez, del canal 'La huerta de Iván', aprendrem a preparar un potent adob per les nostres plantes a base de cendra vegetal.